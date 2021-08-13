Вашингтон обвинил Москву в изощренных попытках посеять раздор в США

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Российская разведка якобы начала использовать новую тактику в предвыборном процессе в Америке

Американские разведслужбы регулярно докладывают президенту США Джо Байдену о том, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на выборы в Палату представителей в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

"Администрация Байдена регулярно получает разведданные, свидетельствующие о том, что усилия России по вмешательству в выборы в США развиваются и продолжаются", – сообщили телеканалу нынешние и бывшие американские официальные лица.

Да и никогда они не прекращались, несмотря на предупреждения Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина этим летом и новый пакет санкций, введенных весной, подчеркнули собеседники медиа.

Отмечается, что хозяин Белого дома намеренно упомянул об "операциях" Москвы две недели назад, когда в публичных выступлениях перед разведсообществом сообщил, что получил свежие данные о том, "что Россия уже делает в отношении выборов 2022 года и дезинформации".

"Это чистое нарушение нашего суверенитета", – заявил тогда Байден.

Согласно одному из источников CNN, свежие доклады разведки касаются, в частности, "попыток посеять дезинформацию в соцсетях". Есть некоторые признаки того, что Москва сейчас "пытается извлечь выгоду из дебатов, развернутых в США, по поводу вакцин и ношения масок", сообщили телеканалу другие собеседники.

По утверждению ряда источников, деятельность России стала "более изощренной, чем при попытках в 2016 году".

"Они также подчеркивают, что выборы – не единственная цель Москвы", – говорится в материале.

В Совете нацбезопасности США заявили CNN, что обеспечение безопасности избирательного процесса является фундаментом американской демократии, и в ведомстве постоянно отслеживают угрозы и попытки на него повлиять, "в том числе со стороны иностранных сил".

Бывший сотрудников разведки сообщил телеканалу, что хотя общая стратегия России может остаться прежней, тактика русских "постоянно меняется". Одной из главных причин этого, заметил он, заключается в том, что российские спецслужбы конкурируют друг с другом, поэтому "постоянно ищут возможности произвести впечатление на босса новыми и творческими способами посеять здесь раздор и вызвать хаос в нашей демократии".

Теперь Москва не делает ставку на какого-либо кандидата, как было в случае с Дональдом Трампом. Более широкая стратегия российских спецслужб состоит в том, чтобы сосредоточиться на углублении социальных разногласий между американцами путем усиления существующих, говорится в публикации. А между тем, по обе стороны политического раскола в Штатах звучат экстремистские голоса.

Напомним, российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела Америки.

