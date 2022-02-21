Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Главная / Политика

Вашингтон нелепо оправдался за предупреждение о терактах: "Нет более ответственной задачи"

21 февраля 2022, 14:40  •  210 • Политика
Официальный Вашингтон в лице пресс-секретаря американской дипмиссии в России Джейсона Ребхольца, нелепо оправдался за предупреждение о терактах. "Нет более ответственной задачи", - сказал он.
Ранее американское посольство в России со ссылкой на СМИ предупредило граждан США об "угрозе нападения" на торговые центры, метро и другие общественные места в крупных городах России. В свою очередь граждан США смутило предупреждение о терактах, основанное на сообщениях в СМИ.
По словам Ребхольца, США сделали такое предупреждение из-за сообщений в СМИ "о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах".
"У Госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Дипломат заявил, что Вашингтон должен "предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения". Почему именно сейчас США решили "предупредить" своих граждан, через продолжительное время после таких публикаций в СМИ, - дипломат не объяснил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


210
Источник
Похожие новости
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх пунктах
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
21 февраля 2022, 01:15
Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
21 февраля 2022, 01:15
США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как это всё понимать?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2022, 08:00
Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"
19 февраля 2022, 11:20
Всё или ничего. Россия поставила США ультиматум – обмануть не получится
19 февраля 2022, 09:35
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дурдом окончен?"
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
17 февраля 2022, 09:45
Как разделят Украину? Русские предложили "не жадничать"
20 февраля 2022, 00:45
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.