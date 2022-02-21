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Вашингтон нелепо оправдался за предупреждение о терактах: "Нет более ответственной задачи"
21 февраля 2022, 14:40 • 210 • Политика
Официальный Вашингтон в лице пресс-секретаря американской дипмиссии в России Джейсона Ребхольца, нелепо оправдался за предупреждение о терактах. "Нет более ответственной задачи", - сказал он.
Ранее американское посольство в России со ссылкой на СМИ предупредило граждан США об "угрозе нападения" на торговые центры, метро и другие общественные места в крупных городах России. В свою очередь граждан США смутило предупреждение о терактах, основанное на сообщениях в СМИ.
По словам Ребхольца, США сделали такое предупреждение из-за сообщений в СМИ "о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах".
"У Госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Дипломат заявил, что Вашингтон должен "предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения". Почему именно сейчас США решили "предупредить" своих граждан, через продолжительное время после таких публикаций в СМИ, - дипломат не объяснил.
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