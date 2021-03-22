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Вашингтон не остановится. В США готовят новые удары: Названы три болевые точки России
22 марта 2021, 13:10 • 243 • Политика
Вашингтон не остановится. В США готовят новые удары по РФ, уверен Юрий Пронько. Он предположил, по чему именно будут пытаться бить американские власти: названы три болевые точки России.
После оскорбления, допущенного в адрес президента РФ Владимира Путина со стороны американского лидера Джо Байдена, стало совершенно понятно, что в ближайшем будущем на потепление в отношениях между нашими странами рассчитывать точно не приходится, заметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Более того, стоит готовиться к новым ударам из США, добавил ведущий "Первого русского". Он предположил, по чему именно будут пытаться бить американские власти - у России есть болевые точки, и Вашингтон о них знает:
Однако выход есть. Для решения этих проблема в РФ необходимо провести национализацию элит, подчеркнул обозреватель Царьграда. Он пояснил, что сейчас крупные бизнесмены и власть имущие больше озабочены вопросами получения ВНЖ и "золотых" паспортов, нежели проблемами России.
Пронько заметил, что Федеральная налоговая служба, к счастью, обратила более пристальное внимание на граждан, имеющих счета и активы за рубежом.
Согласно информации ведомства, богачи из РФ располагают порядка 700 тыс. счетов на всей планете. На них в сумме лежит около 180 млрд долларов.
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