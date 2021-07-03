Вашингтон назвал свою версию закрытия Белоруссией границы с Украиной

Высокопоставленный чиновник из администрации США рассказал, что думают в Вашингтоне о закрытии Белоруссией границы с Украиной. Эта версия сильно отличается от той, что озвучил Александр Лукашенко.

В Вашингтоне вновь упомянули о некоем "режиме Лукашенко" и "репрессиях". Якобы из-за них граница и была закрыта.

"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", - поделился версией чиновник.

Он заявил, что Вашингтон по-прежнему будет поддерживать народ Белоруссии и продолжит "привлекать режим к ответственности", пишет Reuters. Что подразумевалось под этими словами, агентство не уточняет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему принято решение о закрытии границы с Украиной: со стороны Незалежной поступает большое количество оружия.

Напомним, что в мае Украина закрыла для белорусских самолётов своё воздушное пространство. Затем аналогичные меры предпринял Минск. На этой неделе украинские депутаты выступили за запрет ввоза из Беларуси "нежелательного" молока.