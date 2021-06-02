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Вашингтон назвал "жизненно важной" встречу Байдена с Путиным. Дело не в примирении

02 июня 2021, 06:50  •  152 • Политика
В Вашингтоне назвали грядущую встречу президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным "жизненно важной". Дело не в желании Штатов наладить отношения и пойти на примирение… скорее наоборот.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча состоится "из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им". Таким образом она ответила на вопрос журналистов, не поставит ли под удар встречу якобы имевшая место новая атака "русских хакеров".
При этом она добавила, что встреча двух президентов "жизненно важна" для США – благодаря ей, мол, Штаты смогут понять намерения России.
"Услышать непосредственно от президента Путина - это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России", - сказала представитель Белого дома.

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