«Вашингтон может оказаться в очень сложной ситуации»: к чему может привести усиление сотрудничества Китая и Ирана

Китай готов объединить усилия с Ираном, чтобы «совместно противостоять гегемонии, защищать равноправие и справедливость в мире». Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, китайская сторона продолжает выступать против усиления внешнего давления на Иран «путём однобоких санкций». Кроме того, Пекин «твёрдо поддерживает Тегеран в его стремлении защитить государственный суверенитет». Ранее министры иностранных дел двух стран подписали всеобъемлющий план сотрудничества. По мнению экспертов, Китай и Иран расширяют партнёрство прежде всего в ответ на недружественные действия США. Аналитики не исключают, что дальнейшее укрепление союзнических отношений между двумя государствами может привести к ещё большему ослаблению влияния Вашингтона на Ближнем Востоке.

Пекин готов объединить усилия с Тегераном, чтобы «совместно противостоять гегемонии, защищать равноправие и справедливость в мире». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране.

По его словам, односторонние санкции отдельных стран в отношении Ирана неприемлемы.

«Как прежде, так и сейчас, а также и в будущем Китай продолжает выступать против усиления давления на Иран извне путем однобоких санкций», — цитирует главу МИД КНР ТАСС.

Министр также подчеркнул, что Пекин «твёрдо поддерживает Тегеран в его стремлении защитить государственный суверенитет, развиваться в соответствии с собственным выбором».

«Любые односторонние санкции противоречат нормам международного права, особенно если они опираются на ложь», — отметил он.

Ранее главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И подписали всеобъемлющий план сотрудничества двух стран.

«1 января 2016 года Китай и Иран выступили с совместным заявлением о создании всеобъемлющего стратегического партнёрства и договорились прийти к всеобъемлющему плану сотрудничества. Благодаря совместным усилиям китайско-иранский всеобъемлющий план сотрудничества был подписан 27 марта», — сообщило Министерство иностранных дел КНР на своей странице в Twitter.

В ведомстве также отметили, что этот документ поможет обеим сторонам «наметить курс долгосрочного сотрудничества», укрепляя, таким образом, «всеобъемлющее стратегическое партнёрство».

In January 2016, #China and #Iran issued a joint statement on establishing a comprehensive strategic partnership and agreed to reach a comprehensive cooperation plan. Thanks to their joint efforts, the China-Iran comprehensive cooperation plan was signed on 27 March. pic.twitter.com/In5srS4lIK — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) March 28, 2021

Иранская сторона, в свою очередь, рассказала, что в плане основное внимание «уделяется потенциалу и перспективам двустороннего сотрудничества между двумя странами в различных областях, в том числе в экономической и культурной сферах». В МИД исламской республики отметили, что этот документ «обеспечит процветание обоих государств».

Кроме того, Зариф назвал Китай «другом в тяжёлые времена».

«Соответственно, мы высоко оцениваем позиции и меры Китая во времена жестоких санкций в отношении Ирана», — заявил он.

Со своей стороны, глава внешнеполитического ведомства КНР подчеркнул, что «подписание дорожной карты иранско-китайского стратегического взаимодействия указывает на решимость Пекина установить связи (с Тегераном. — RT) на максимально высоком возможном уровне».

Американский фактор

Стоит отметить, что переговоры Китая и Ирана проходили на фоне обострения отношений этих государств с США.

Так, 22 марта американский Минфин объявил о новых рестрикциях в отношении КНР за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как уточнили в ведомстве, под действие ограничений подпали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн.

Белый дом

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В ответ Китай ввёл свои санкции против США, которые запрещают въезд на материковую часть КНР и в специальные административные районы Гонконг и Макао главе и вице-председателю Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

Китай также призвал Соединённые Штаты перестать вмешиваться во внутренние дела республики, «исправить свои ошибки» и прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с Синьцзяном.

Ранее, 12 марта, США обнародовали список компаний КНР, которые якобы угрожают национальной безопасности. В их числе оказались Huawei Technologies Co., ZTE Corp., Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

При этом в тот же день в ходе четырёхстороннего диалога по безопасности лидеров США, Индии, Австралии и Японии обсуждался «вызов, исходящий от Китая». Об этом сообщил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, подчеркнув, что лидеры «дали понять, что никто из них не питает иллюзий» относительно КНР. По словам Салливана, Вашингтон хочет «одержать верх» в «жёстком соперничестве» с Пекином.

15 марта началось первое зарубежное турне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена, во время которого они посетили Японию и Южную Корею. Необходимость этих визитов Остин мотивировал в том числе тем, что Китай — «серьёзная угроза» для США.

«Крайне важно, чтобы мы решали китайскую проблему сообща с партнёрами в Индийско-Тихоокеанском регионе», — отметил он в своём Twitter.

Стоит напомнить, что перед поездкой Остина и Блинкена Госдепартамент США опубликовал документ, в котором говорится, что Вашингтон и Токио «решительно настроены работать вместе над преодолением общих вызовов» и ориентированы на «противодействие вредоносному влиянию и провокационным действиям со стороны КНР в Азии и во всём мире».

Президент США Джо Байден

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Что касается ирано-американских отношений, они ухудшились ещё больше после того, как администрация президента США Джо Байдена санкционировала авиаудары по объектам в Сирии, которые, по мнению американской стороны, использовали военизированные группировки, поддерживаемые Ираном. После этого глава Белого дома призвал Иран «быть осторожным», подчеркнув, что его действия «не останутся безнаказанными».

Кроме того, в начале марта Байден продлил на год действие санкционного режима в отношении ближневосточной республики. По словам американского лидера, Иран продолжает представлять угрозу для безопасности Соединённых Штатов.

«Реакция на американские санкции»

Недружественные действия Вашингтона эксперты называют одной из причин интенсификации двусторонних связей между Пекином и Тегераном.

«Меры Китая и Ирана по укреплению партнёрства — своего рода реакция на американские санкции против двух стран и в целом на продолжающееся давление США. Важно отметить и то, что всё это происходит после не самых удачных переговоров КНР с Соединёнными Штатами в Анкоридже, где страны обменялись нелюбезными заявлениями», — сказал в беседе с RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По его словам, Пекин «намерен прибегнуть к ответным шагам на фоне того, что Вашингтон формирует антикитайскую коалицию».

«В этом смысле для Китая важно наращивание связей с Ираном, который обладает огромными запасами нефти и газа, стратегическим положением. Кроме того, не стоит забывать, что исламская республика играет важную роль для КНР в контексте продвижения концепции «Один пояс — один путь». Иран является одной из ключевых стран в этом проекте», — подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Алексей Маслов, со своей стороны, уточнил, что речь идёт «не просто о политическом союзе Пекина и Тегерана, но и об энергетическом, учитывая важность иранской нефти для Китая».

«Даже в тяжёлые времена для исламской республики многие китайские фирмы импортировали из Ирана нефть. И это во многом укрепило дружеские связи между странами», — напомнил аналитик.

Никита Данюк также отметил, что в условиях санкционного давления со стороны Белого дома именно закупки Китаем иранских углеводородов помогли исламской республике стабилизировать экономическую ситуацию. Эксперт считает, что «на фоне такого задела государства вместе будут более активно противостоять прессингу США».

«Это будет происходить, вероятно, на уровне обмена разведывательной информацией, каких-либо учений, консультирования в сфере безопасности», — рассуждает эксперт.

Кроме того, Китай может укрепить свои отношения с Ираном, расширяя инвестиции в его инфраструктуру, полагает Маслов.

«За счёт этого усилятся экономические позиции исламской республики», — пояснил он.

Никита Данюк прогнозирует, что конфронтация между США и КНР продолжится, причём «не только в контексте торгово-экономических отношений, но и в разрезе влияния этих стран в разных регионах».

«И тут как раз Пекин крайне заинтересован в создании противовеса влиянию США, в том числе на Ближнем Востоке — за счёт укрепления отношений с Ираном. Это выгодно не только КНР, но и исламской республике, поскольку она таким образом может обезопасить себя от гипотетического военного сценария, который сейчас кажется маловероятным, но тем не менее не исключён. Помимо взаимодействия по линии безопасности, Тегеран крайне заинтересован во всевозможных интеграционных процессах с Пекином, в том числе на уровне экономики и технологий», — пояснил аналитик.

По словам Данюка, Соединённые Штаты «крайне не заинтересованы в том, чтобы Китай вместе с Ираном развивали инфраструктурные проекты и распространяли своё влияние дальше по Ближнему Востоку».

«Пекину и Тегерану крайне выгодно демонстрировать, что в случае усиления американского давления на одну из этих стран, они в одиночестве не останутся», — сказал он.

Он ожидает дальнейшего развития и углубления китайско-иранского сотрудничества.

«Мы в скором времени увидим прообраз если не военно-политического союза, то по крайней мере то, как Иран охотно предоставляет свою территорию, военные объекты, транспортную и торгово-экономическую инфраструктуру Китаю», — уверен Данюк.

И в этом случае, с его точки зрения, «США могут оказаться в очень сложной ситуации».

«Сращивание мощностей Ирана и Китая с его технологическими и торгово-экономическими преимуществами может обернуться для Соединённых Штатов тем, что они и вовсе потеряют рычаги влияния на Ближнем Востоке, который и так в последнее время, несмотря на всевозможные заявления и риторику американской стороны, всё чаще смотрит на Пекин, Тегеран и Москву, а не на Вашингтон», — заключил аналитик.