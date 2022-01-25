Вашингтон может не дождаться "нападения России" на Украину: Войска введут раньше

В Вашингтоне признались, что могут просто не дождаться "вторжения" России на Украину. Дополнительные военные силы могут быть переброшены в Европу заранее. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В интервью телеканалу CNN Кирби заявил о том, что в американском оборонном ведомстве не исключают, что "некоторое усиление" может произойти до "нападения" России на Украину.

"Потому что мы хотим удостовериться, что мы находимся в полной готовности", - сказал он.

По словам Кирби, сейчас войска никуда не перебрасываются, а в Пентагоне обсуждают возможные "индикаторы", после которых будет принято решение о переброске.

Накануне в Киеве прошло срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге об итогах этого совещания.

По его словам, ситуация на границах остаётся контролируемой и для паники нет никаких поводов. Более того, Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы дать отпор в случае "вторжения России".

"Очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует", - заявил Алексей Данилов.