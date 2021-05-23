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Вашингтон изменит стратегию по Арктике из-за превосходства Москвы в регионе - СМИ

23 мая 2021, 13:05  •  96 • Политика
Фото: 2007:08:12/www.globallookpress.com
Пока США не успевают за решениями Кремля
Решение России по Арктике позволило укрепить позиции страны в регионе. Из-за этого нынешней администрации США придется поменять действующую стратегию. Об этом пишет The New-York Times.
В октябре 2020 года Москва приняла Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения нацбезопасности в регионе до 2035 года. Один из пунктов позволил России заполучить превосходство в Арктике над США, указывает издание. Журналисты отмечают, что российская сторона признала наличие климатических изменений, в отличие от Госдепартамента и прошлой администрации страны под предводительством Дональда Трампа.
Автор отметил, что для России Арктика является важным стратегическим регионом. Таяние льдов может серьезно увеличить потенциал Северного пути и дать возможность осваивать новые месторождения полезных ископаемых.
NYT прогнозирует, что администрация Байдена не станет закрывать глаза на усиление Москвы в регионе, отказавшись от разработанной при Трампе стратегии, подготовив собственный план действий. Однако что именно он может в себя включать – неизвестно.
Свое беспокойство по поводу наращивания военного потенциала РФ в Арктике не скрывают и страны Европы. К примеру в Дании заявляли, что намерены следить за действиями России и защищать свои интересы в регионе.

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