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Вашингтон ищет пути наказания Москвы за "отравление" Навального

03 сентября 2020, 22:35  •  84 • Политика
Фото: DanitaDelimont.com/www.globallookpress.com
Американцы обсуждают рестрикции среди союзников
Власти США работают с партнерами на предмет наказания России за "отравление" оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.
По ее словам, "отравление" заслуживает осуждения.
"Россия и раньше использовала нервно-паралитические вещества. Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват", – цитирует американку РИА "Новости".
Она намекнула, что в данном случае речь может идти о финансовых рестрикциях.
Ранее в четверг судьбой россиянина озаботился и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который созвал на 4 сентября совет альянса с тем, чтобы на уровне послов обсудить ситуации с ярым критиком Кремля.
Отмечается, что во время совещания будут обсуждаться последствия вывода военной немецкой лаборатории о якобы отравлении Навального боевым химвеществом из группы "Новичок".
"Генеральный секретарь выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов по поводу нападения "Новичком" на Алексея Навального завтра около 12:30 вечера. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО", – написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своем "Твиттер".
Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть точные сведения об отравлении Навального "Новичком" и призвала Москву объясниться. В Кремле сообщили, что ожидают из Германии ответов на наши запросы о состоянии россиянина.
Сегодня же с утра "бомбануло" в Минске. Там президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишусиным объявил, что местная разведка смогла перехватить некие важные переговоры между Варшавой и Берлином о подготовке фальсификаций с отравлением Навального. Бацька обещал все данные передать в России.

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