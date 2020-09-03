|
Вашингтон ищет пути наказания Москвы за "отравление" Навального
03 сентября 2020, 22:35 • 84 • Политика
Американцы обсуждают рестрикции среди союзников
Власти США работают с партнерами на предмет наказания России за "отравление" оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани.
По ее словам, "отравление" заслуживает осуждения.
"Россия и раньше использовала нервно-паралитические вещества. Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват", – цитирует американку РИА "Новости".
Она намекнула, что в данном случае речь может идти о финансовых рестрикциях.
Ранее в четверг судьбой россиянина озаботился и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который созвал на 4 сентября совет альянса с тем, чтобы на уровне послов обсудить ситуации с ярым критиком Кремля.
Отмечается, что во время совещания будут обсуждаться последствия вывода военной немецкой лаборатории о якобы отравлении Навального боевым химвеществом из группы "Новичок".
"Генеральный секретарь выступит перед прессой после заседания Североатлантического совета на уровне послов по поводу нападения "Новичком" на Алексея Навального завтра около 12:30 вечера. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО", – написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своем "Твиттер".
Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть точные сведения об отравлении Навального "Новичком" и призвала Москву объясниться. В Кремле сообщили, что ожидают из Германии ответов на наши запросы о состоянии россиянина.
Сегодня же с утра "бомбануло" в Минске. Там президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишусиным объявил, что местная разведка смогла перехватить некие важные переговоры между Варшавой и Берлином о подготовке фальсификаций с отравлением Навального. Бацька обещал все данные передать в России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2020, 05:10
|
28 августа 2020, 00:40
|
01 сентября 2020, 22:55
|
30 августа 2020, 12:15
|
01 сентября 2020, 00:00
|
30 августа 2020, 15:55
|
02 сентября 2020, 02:35