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Вашингтон и Киев разрабатывают план "Б" на случай остановки украинской ГТС

13 августа 2021, 17:55  •  175 • Политика
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Украинские власти не видят определенности в вопросе транзита ни со стороны Германии, ни со стороны России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не может гарантировать продолжение транзита российского газа через украинскую территорию после запуска газопровода "Северный поток-2". Поэтому Киев вместе с Вашингтоном уже работают над дополнительным планом на случай, если Москва откажется от транспортировки газа в будущем по трубам ГТСУ. Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, сообщает "Главред".
"Наработанного решения еще нет, так как есть то, что называется elephant in the room, это Россия. Как себя будет вести Россия этой зимой, никто не знает, думаю, что канцлер не исключение", – сказала чиновница.
Она отметила, что в вопросе транзита газа через советскую украинскую трубу многое зависит от Москвы, однако его продолжение сейчас никто не может. К тому же, по ее словам, в Киеве не знакомы с практикой прерывания маршрутов доставки топлива.
"Мы знаем, что цивилизованный подход не присущ Российской Федерации в отношениях с Украиной. Что Меркель нам может гарантировать – не знаю", – подчеркнула пани Зеркаль.
Тем не менее, добавила она, власти Незалежной хотели бы ознакомиться хотя бы с примерным планом по диалогу Берлина с Москвой по вопросу жизнеспособности украинского транзитного пути. Например, кто будет его курировать с немецкой стороны, как будут задействованы фонды и что Германия намерена делать для того, чтобы "обеспечить применение норм европейского законодательства к "Северному потоку-2".
"Мы сейчас этот сценарий (в случае отказа РФ от транзита через ГТСУ) отрабатываем с американцами, это будет предметом дискуссии во время визита президента и министра энергетики в США", – резюмировала советник.
Напомним, для киевского режима ситуация с возможным продолжение работы украинской газотранспортной системы после запуска "СП-2" и окончания договора по прокачке российского газа в 2024 году может несколько разъясниться в ходе визита фрау Меркель сначала в Москву, куда она приезжает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа, а затем в Киев, где она проведет аудиенцию с лидером Незалежной Владимиром Зеленским 22 августа.

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