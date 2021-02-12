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Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"

12 февраля 2021, 19:40  •  243 • Политика
Фото:Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Власти Германии пытаются уговорить американцев снять свои рестрикции против российской трубы
США и ФРГ ведут закрытые переговоры на уровне министерств о снятии с проекта "Северный поток-2" американских санкций. Результат этих контактов предсказать сейчас достаточно сложно. Об передает РИА "Новости" со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.
По его словам, одним из "вероятных, прагматичных и правильных сценариев" развития событий может стать реализация плана Минфина Германии.
Напомним, пару дней назад в немецкий СМИ появилась информация о том, что Берлин якобы готов выделить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. Это следовало из письма главы Минфина и вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца своему штатовскому коллеге Стивену Мнучину. Послание датировано еще 7 августа 2020 года.
Ради снятия рестрикций германская сторона согласна построить два терминала для приема американского СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.
Между тем, как пишет Spiegel, заокеанским кураторам всего Старого Света этого мало. Они требуют увязать экономику с политикой, т.е. утвердить вариант, который позволяет автоматически перекрыть вентиль "СП-2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права.
Осталось понять, почему такие требования, если это реальные предложения Вашингтона, не касаются "Северного потока", "Турецкого потока" и трубы "Уренгой-Помары-Ужгород".
В любом случае, строительство нового газопровода через Балтику продолжается. Сегодня появилась информация, что приостановленные из-за непогоды на море работы возобновятся на следующей неделе.

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