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Вашингтон и Берлин подняли вопрос "Северного потока - 2"

03 июня 2021, 07:35  •  229 • Политика
В Вашингтоне и Берлине вновь подняли вопрос "Северного потока - 2", при этом, конечно, не забыв и о России.
Речь идёт о состоявшихся переговорах советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и советника канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Яна Хеккера. По данным Белого дома, дипломаты обсудили предстоящую встречу лидеров G7, саммит НАТО, а также поговорили о важности обеспечения энергетического будущего Европы.
Кроме того, во время встречи затрагивались вопросы необходимости предпринятия коллективных усилий в сфере распределения вакцин от COVID-19, координации в области кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей, внешнеполитических приоритетов.
"Включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы", - уточнили в Белом доме, добавив, что в том числе обсуждался вопрос "Северного потока - 2".

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