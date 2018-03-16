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Вашингтон готов выдумать еще санкций из-за "дела Скрипаля"

16 марта 2018, 02:54  •  47 • В мире
В Госдепартаменте США не исключили возможного введения новых санкций в связи с представленными Великобританией обвинениями в адрес Москвы.
США не исключили введения новых санкций против России из-за "дела Скрипаля". Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, санкции могут быть введены.
В качестве причины она назвала нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, о котором накануне заявила британская делегация на заседании Совбеза ООН.
"Использование химоружия является нарушением этого [соглашения]", - подчеркнула Науэрт.
Она напомнила, что США ранее ввели санкции против КНДР за использование химоружия после убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.
В Госдепе также добавили, что относительно дела Скрипаля США солидарны с позицией Великобритании.
Напомним, что ранее российский МИД отверг обвинения в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, а посольство России в Лондоне направило в Лондон ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

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