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Вашингтон готов к диалогу, но эксперты намекнули на ультиматум

08 января 2022, 23:20  •  200 • Политика
По данным одного из американских СМИ, ссылающегося на источники в Белом доме, Вашингтон готов к диалогу с Москвой о гарантиях безопасности. Эксперты намекнули на ультиматум.
На следующей неделе в Женеве пройдут переговоры России и США. Вашингтон рассчитывает, что там будут обсуждаться нюансы размещения ракет, а также масштабы военных учений, которые проводятся на территории Европы.
"Русские хотят посмотреть, что мы им предложим", - уверен один из источников из администрации Белого дома.
России нужен реальный диалог, однако Москва хочет доказательств, что Вашингтон готов говорить о возможности взять на себя обязательства. Они должны касаться ограничения американского потенциала, объяснил собеседник The Washington Post.
В публикации содержится намёк на некий ультиматум. США настроены вести диалог, однако не будет заключено ни одного соглашения до тех пор, пока Москва не ответит на все вопросы, которые беспокоят Штаты. В Вашингтоне это называют "принципом взаимности".

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