«Вашингтон диктует правила»: из-за спора Китая и США на саммите АТЭС возникли сложности в подписании итоговой декларации

Участники саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее не смогли заключить полноформатное соглашение по итогам форума из-за разногласий сторон. Это могло произойти из-за несовпадения позиций США и Китая, которые де-факто находятся в состоянии торговой войны. Накануне вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс и глава КНР Си Цзиньпин выступили на форуме со взаимной критикой. Аналитики отмечают, что Вашингтон стремится удержать контроль над мировыми рынками и готов даже к силовым методам.

В Порт-Морсби завершился саммит стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По итогам форума участники не смогли прийти к заключению полноформатной итоговой декларации. Это произошло впервые с 1993 года.

Как сообщают СМИ, причиной послужили разногласия ряда государств, в первую очередь Соединённых Штатов и Китая, по вопросам, связанным с ролью Всемирной торговой организации (ВТО).

«Вы ведь знаете, кто два ведущих игрока», — сказал премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил, отвечая на вопрос, какие именно государства не смогли договориться.

Он также подтвердил, что причиной трений стала ситуация с ВТО. При этом, по его словам, свои возражения по данному вопросу высказывали и другие члены саммита АТЭС. Между тем О'Нил добавил, что целью объединения является создание «свободных и открытых» торговых отношений к 2020 году.

С призывом к США и Китаю также обратился премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. По его мнению, Вашингтон и Пекин должны уладить имеющиеся торговые разногласия, поскольку их конфронтация обернётся потерями для всего мирового сообщества.

Как добавил глава правительства Канады Джастин Трюдо, нет ничего удивительного в том, что существуют «разные взгляды» на какие-то конкретные вопросы, касающиеся торговли.

AFP

© Saeed Khan

Аналогичную позицию занял и высокопоставленный советник из делегации КНР Ван Сяолун. Он отметил, что большинство членов форума подтвердили свою приверженность «сохранению многосторонней торговой системы», выразив поддержку ВТО.

При этом издание Straits Times со ссылкой на дипломата, участвовавшего в переговорах, рассказало о напряжённости между Вашингтоном и Пекином, которая достигла предела, когда министр иностранных дел КНР Ван И выразил протест против включения в итоговое коммюнике двух абзацев. Один из них был посвящён противодействию «недобросовестной торговой практике» и реформированию ВТО.

Между тем в воскресенье, 18 ноября, власти Папуа — Новой Гвинеи на правах организаторов опубликуют коммюнике, из которого будут исключены спорные положения. Кроме того, было объявлено, что следующий саммит с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона пройдёт в Чили.

«Приняли декларацию за минусом спорных пунктов: Богорские цели (В 1994 году в Богоре, Индонезия, страны АТЭС объявили о своей приверженности идее построения свободной и открытой торгово-инвестиционной системы к 2010 году развитыми и к 2020-му — развивающимися экономиками-участницами. — RT), ВТО, торговые практики», — приводит РИА Новости слова источника в одной из делегаций.

Торговая война

Накануне в рамках форума проходил Деловой саммит АТЭС, в котором приняли участие главы делегаций. Председатель КНР Си Цзиньпин и вице-президент США Майк Пенс в своих выступлениях сосредоточились на взаимной критике.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо отказаться от политики протекционизма и односторонних действий, поскольку «выстраивание барьеров» между странами — путь тупиковый.

«История доказала, что... вне зависимости от того, холодная это война, горячая или торговая, победителей в ней не будет», — пояснил глава КНР.

В свою очередь, представитель Вашингтона заострил внимание на торговом дисбалансе в экономических отношениях США и Китая. Пенс подчеркнул, что Вашингтон не отменит таможенные пошлины на китайские товары на $250 млрд, пока Пекин «не изменит своё поведение».

По мнению вице-президента США, КНР проводит нечестную торговую политику, незаконно получает иностранные технологии, крадёт интеллектуальную собственность.

Кроме того, Пенс выступил против глобального инфраструктурного проекта Китая «Один пояс — один путь», который, по его мнению, оказывает негативное финансовое воздействие на развивающиеся экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Reuters

© Bobby Yip

В Министерстве иностранных дел КНР уже отреагировали на это высказывание. По мнению Пекина, заинтересованные в развитии региона страны не должны проявлять высокомерие.

«Ни одна сторона в результате сотрудничества с Китаем не оказалась в состоянии задолженности, напротив, кооперация с КНР помогла им повысить свой потенциал, уровень саморазвития, улучшить качество жизни населения», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Российскую делегацию на форуме возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев. В своём выступлении он указал на важную роль ВТО.

«Как и многие страны, мы признаём, что ВТО действительно нуждается в обновлении, но без ослабления её влияния, расшатывания основополагающих принципов её работы, тем более — её демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли», — пояснил Медведев.

«На пороге глобального разделения»

Противоречия достигли такого уровня, что скрывать их и делать вид, что всё в порядке, не имеет смысла. Об этом заявил директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов. По его словам, торговая война между США и Китаем может привести к глобальному разделению мира на два лагеря.

«Кто-то будет за Китай, кто-то — за США. То есть это опять возвращение в эпоху холодных войн… США хотят устанавливать правила и чтобы все остальные этим правилам следовали в ультимативном порядке. Вот чего они хотят. Кто будет торговать, с кем, по каким ценам», — сказал Колотов в беседе с RT.

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев, противоречия между США и Китаем будут только нарастать. В этой связи он подчеркнул, что американцы наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Всё это создаёт ощущение, что США опять хотят использовать силовое давление вместо дипломатического. Не думаю, что применительно к такой стране, как Китай, это могло бы способствовать улучшению отношений», — заметил эксперт.

По его мнению, саммит АТЭС ещё больше усилил американо-китайские противоречия.

«Посмотрим, что будет в Буэнос-Айресе через несколько недель на саммите G20. Дональд Трамп, наверное, сможет пересечься с Си Цзиньпином, поэтому в скором времени мы увидим, насколько смогут проявиться текущие тенденции», — пояснил Васильев в разговоре с RT.