Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хама стала плацдармом "междоусобиц": СМИ сообщили о "расколе"...
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию
«Такие преступления выполняются под заказ»: как в России борются с кражами предм...
Главная / Политика

Вашингтон блокировкой счетов хочет лишить Мадуро армии - СМИ

29 января 2019, 02:24  •  66 • Политика
США намерены передать венесуэльской оппозиции активы президента страны Николаса Мадуро, пишет Axios. Согласно изданию, заблокировав властям Боливарианской Республики доступ к этим средствам, Белый дом планирует лишить Мадуро поддержки армии.
Axios настаивает, что скоро о данных санкциях будет объявлено официально. Возможно, Минфин США сделает соответствующее сообщение в течение понедельника.
Напомним, что на прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Официальный Вашингтон признал его притязания на власть, заявив, что более не считает Николаса Мадуро главой Боливарианской Республики.
Впоследствии появилась информация, что в Белом доме обсуждаются перспективы проведения военной операции против Венесуэлы и правительства Мадуро. Со своей стороны официальный Каракас заявил, что президент Николас Мадуро ради мира в Венесуэле готов встретиться с Трампом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


66
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 13:24
Берлин хочет забыть о "страшной катастрофе" блокады Ленинграда, признали в немецком Cicero
28 января 2019, 19:54
На Украине требуют "закрыть глаза" России на президентские выборы
28 января 2019, 23:09
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
Загрузка...
28 января 2019, 10:09
"Продать Курилы не удалось": Отстаивание островов украинские СМИ обозвали "позором Путина"
28 января 2019, 03:39
Песков опроверг принцип "что-то отдать или что-то получить" по переговорам с Японией
28 января 2019, 10:09
США готовы применить военную силу в Венесуэле: Трампа призвали "не торопиться"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
26 января 2019, 19:09
В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
25 января 2019, 13:54
"Все, Украины почти что нет": Киев и Москва не могут договориться о транзите газа
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.