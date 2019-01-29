Вашингтон блокировкой счетов хочет лишить Мадуро армии - СМИ

Axios настаивает, что скоро о данных санкциях будет объявлено официально. Возможно, Минфин США сделает соответствующее сообщение в течение понедельника.

Напомним, что на прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Официальный Вашингтон признал его притязания на власть, заявив, что более не считает Николаса Мадуро главой Боливарианской Республики.

Впоследствии появилась информация, что в Белом доме обсуждаются перспективы проведения военной операции против Венесуэлы и правительства Мадуро. Со своей стороны официальный Каракас заявил, что президент Николас Мадуро ради мира в Венесуэле готов встретиться с Трампом.