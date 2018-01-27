Вашингтон беспокоят Россия и Китай • 125 • Аналитика



После обсуждения «Обзора ядерных сил» (ОЯС), объем которого составляет 47 страниц, в различных заинтересованных инстанциях Пентагон представит президенту его отредактированную версию. В проекте ОЯС проведена корректировка последнего аналогичного документа, выпущенного в 2010 году, сформулирована новая политика в ядерной сфере, установлено количество необходимых ядерных подразделений и сформулирована концепция их дальнейшего строительства.



СДЕРЖИВАНИЕ ГЛАВНОГО ВРАГА АМЕРИКИ





Как отмечается в проекте, сегодня основными противниками Америки в сфере ядерного противостояния являются Россия, Китай, КНДР и Иран.



Россия, как всегда, фигурирует в качестве главного антагониста Вашингтона, поскольку ее ядерный потенциал настолько высок, что только Москва способна нанести ядерный удар по Соединенным Штатам, последствия которого могут привести к их полному уничтожению.



Как отмечается в рассматриваемом документе, сегодня Россия перестала быть Советским Союзом, а холодная война закончилась. Однако, несмотря на все усилия США, на современном этапе Кремль рассматривает Америку и ее союзников по НАТО как своих главных противников и основных оппонентов реализации его геополитической цели в Евразии.



Сегодня, указывается в документе, Россия значительно повысила боевые возможности своих обычных сил с целью обеспечения доминирования на территории соседних с ней государств. При этом она нарушила и продолжает нарушать многочисленные договорные обязательства и многие другие международные договоренности.



Наибольшее беспокойство в Соединенных Штатах вызывает политика российского руководства в обеспечении национальной безопасности, стратегии и доктрины, в которые включены положения об ограниченной ядерной войне, а также предпринимаемые Москвой меры по совершенствованию ядерных сил и расширению их боевых возможностей. Кремль, как указывается в документе, заявляет о праве России первой нанести ядерный удар. В основе такого подхода, как полагают авторы проекта ОЯС, лежит ошибочное мнение российских лидеров о том, что подобная угроза или ограниченная ядерная атака может парализовать США, их союзников и позволить завершить любой конфликт на условиях, выгодных только России.







Стратегия США по сдерживанию России должна быть адаптирована в демонстрации ей того риска, с которым она может столкнуться в случае проведения агрессивной политики. Только такая стратегия, уверены авторы рассматриваемого документа, способна дать гарантию того, что Кремль окончательно осознает факт отсутствия у него какого-либо преимущества перед вероятными противниками, даже в условиях наращивания боевого потенциала обычных и ядерных сил, что позволило бы решить стоящие задачи в обычной или ограниченной ядерной войне. О рунглише или корпоративном новоязе



На саммите НАТО в 2016 году было заявлено, что страны альянса будут твердо следовать установленным принципам коллективной безопасности и защищать тех ее членов, которым угрожают извне. Страны блока будут всячески развивать свои возможности по противостоянию внешней агрессии и обеспечению защиты своих граждан. Чтобы обеспечить решение этих задач и повлиять на ложные представления руководства России о превосходстве ее ВС, отмечается в проекте ОЯС, президенту США должны быть предоставлены все возможности по удержанию Москвы от нападения на Соединенные Штаты обычными или ядерными силами, которые сегодня могут включать удары по системам управления СЯС Америки как в космосе, так и в кибернетическом пространстве.



Как заявила в начале прошлого года активная сторонница модернизации ядерной триады США профессор Кит Пейн, являющаяся начальником факультета «Оборона и стратегические исследования» Университета штата Миссури, Запад должен продемонстрировать России, что, несмотря на оценку ее руководством боевых возможностей обычных ВС и ядерных формирований, которые якобы превосходят войска НАТО, у лидеров стран Североатлантического союза хватит политической воли и воинских формирований для противодействия российскому агрессору, даже в условиях угрозы возникновения ядерной войны.



ЯДЕРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО США



В проекте нового «Обзора ядерных сил» приводятся слова министра обороны Джеймса Мэттиса, который заявил, что в настоящее время СЯС США находятся в боеготовом состоянии, способном беспечить эффективную защиту страны, ее союзников и партнеров. Но в новом документе американского военного ведомства говорится и о том, что все средства доставки ядерных боеголовок к цели, сами боеголовки и система управления ядерными силами устарели, выслужили свой срок и не соответствуют современным требованиям. Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют



Поэтому в ближайшей и долгосрочной перспективе Пентагону будет необходимо реализовать большой комплекс мероприятий, которые позволят привести все компоненты ядерной триады в соответствие с современными требованиями и поддерживать их на уровне, необходимом для решения стоящих перед ними боевых задач в условиях меняющейся обстановки в мире и обеспечения стратегической стабильности.



В 2028 году Пентагон планирует начать развертывание в войсках новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), разрабатываемых по программе Ground Based Strategic Deterrent. Эти ракеты заменят МБР типа «Минитмен-3» (LGM-30G), стоящие на вооружении американских Вооруженных сил уже почти 40 лет. Кроме того, будут введены в эксплуатацию современные системы управления новыми ракетами и компоненты их тылового обеспечения, которые создаются или модернизируются в рамках этой же программы.



Министерство Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов реализовало программы по модернизации стратегических атомных подводных ракетоносцев типа «Огайо», которые позволили увеличить срок их службы с 30 до 42 лет. Но дальнейшее увеличение длительности жизненного цикла этих субмарин уже невозможно. Поэтому в ближайшие 10 лет должны быть выделены все необходимые средства на реализацию программы создания новых стратегических подводных ракетоносцев «Колумбия», которые заменят подлодки «Огайо».



Для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности США американские ВМС должны располагать по меньшей мере десятью подводными лодками «Колумбия», находящимися в постоянной готовности к выходу на боевое дежурство. Для решения всего комплекса задач по поддержанию атомного флота на требуемом уровне боевой готовности на вооружении ВМС США должно состоять 12 таких субмарин. Клеветникам России



Министерство Военно-воздушных сил (ВВС) ведет работу по модернизации стратегических бомбардировщиков B-52 и B-2. Эти авиационные системы доставки ядерного оружия оснащаются новыми радиолокационными станциями и другим оборудованием, которое позволит им решать свои задачи в условиях противодействия средств ПВО противника. Но основные усилия авиационного министерства Пентагона сосредоточены на создании малозаметных стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия B-21 «Рейдер». Эти бомбардировщики будут способны успешно преодолевать все системы ПВО противника. Они смогут нести как обычное, так и ядерное оружие. Предполагается, что начиная с середины следующего десятилетия B-21 начнут дополнять, а ближе к 50-м годам этого столетия полностью заменят состоящие на вооружении ВВС США стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2A. Общее количество бомбардировщиков нового поколения должно составить 100 единиц.



В соответствии с ядерными планами Пентагона американские ВВС продолжат разработку новой высокоточной крылатой ракеты большой дальности (Long Range Stand-Off – LRSO) с ядерной боевой частью. Они также ведут реализацию программы продления срока эксплуатации термоядерной тактической бомбы B61-12 и совсем недавно успешно испытали ее. В соответствии с проектом «Обзора ядерных сил» поступление этих бомб в войска должно начаться в начале следующего десятилетия, а ракеты LRSO будут устанавливаться на бомбардировщиках ВВС США в начале 2030-х годов.



Согласно проекту нового ядерного плана администрации Трампа, Вашингтон намерен снизить порог запрета на применение ядерного оружия. Белый дом собирается объявить о своем праве на использование ядерного оружия в ответ не только на ядерное нападение, но и на применение неядерных средств, которые привели к большим человеческим потерям, поражению важнейших элементов национальной инфраструктуры, аналогичных объектов их союзников или партнеров, поражению ядерных США или их союзников, к выводу из строя центров связи и управления стратегическими силами, а также систем оповещения и оценки средств нападения. Сергей Глазьев: Ответственность и компетентность



Одним из предложений авторов ОЯС является оснащение баллистических ракет «Трайдент II» (D5) морского базирования новыми ядерными боеголовками пониженной мощности. Изменения в конструкции боеголовок, по мнению экспертов, приведет к тому, что эти ракеты перейдут в класс тактического ядерного вооружения, оснащенного обычными ядерными боеприпасами небольшой мощности.



Таким образом Пентагон намерен получить новый инструментарий для «сдерживания России». Как полагают инициаторы этого предложения, начало войны между Россией и НАТО неизбежно заставит Кремль использовать на театре военных действий тактическое ядерное оружие, чтобы сократить разрыв в военном потенциале сторон. Авторы такого подхода абсолютно уверены в том, что Россия попытается воспользоваться нежеланием Соединенных Штатов применять достаточно мощные ядерные боеприпасы в локальных конфликтах в Восточной Европе.



Одним из особых пунктов новой ядерной программы Белого дома является возвращение в арсенал ВМС США крылатых ракет «Томагавк» TLAM-N. Эти ракеты могут нести ядерные боезаряды мощностью от 5 до 150 кт. Они предназначены для нанесения удара по наземной цели на дальности до 2500 км. Ракеты этого типа сохранялись в арсеналах американского флота до начала 2010-х, но к 2013-му были сняты с вооружения. Их ядерные боевые части W80 после модернизации предполагалось использовать для крылатых ракет LRSO.



Кроме развития ядерного вооружения министерства обороны и энергетики США планируют осуществить дальнейшее совершенствование элементов инфраструктуры, обеспечивающей создание ядерного вооружения. Они намерены обеспечить совместное развитие ядерной технологии, к 2030 году наладить ежегодный выпуск плутониевых сердечников до 80 единиц, а также провести целый ряд других мероприятий по развитию систем и средств создания ядерного оружия и его обеспечения. Ударные БПЛА США разместят в Польше



В проекте «Обзора ядерных сил» не приводится суммарная цифра расходов на введение всех новшеств в ядерное хозяйство Америки. Однако по недавним оценкам американских экспертов, в предстоящие 30 лет на развитие СЯС США придется потратить не менее 1,2 трлн долл. Причем половина из них должна быть израсходована в 20-х годах текущего столетия. Скорее всего, так и произойдет.



Публикация окончательного варианта рассматриваемого документа должна состояться в феврале этого года. И тогда станет свершенно ясно о ядерных намерениях Вашингтона и к каком компромиссу в данной сфере пришли его политики, администраторы и военные. Но уже сейчас можно сказать, что вряд ли этот документ претерпит какие-то существенные изменения и Россия перестанет быть главным врагом Америки, а Белый дом, с одержимостью самоубийцы, перестанет вести мир к третьей мировой войне, после которой земля может стать абсолютно необитаемой. В ходе своей предвыборной кампании и после победы на выборах Дональд Трамп неоднократно говорил о своем твердом намерении поставить стратегические ядерные силы (СЯС) США на вершину мировой ядерной пирамиды. И действительно, первым указанием верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Америки назначенному им министру обороны отставному генералу Корпуса морской пехоты (КМП) Джеймсу Мэттису стал приказ от 27 января 2017 года об оценке текущих возможностей ядерных сил Соединенных Штатов и о формулировании предложений по их дальнейшему развитию. А 11 января текущего года в американской прессе появилось сообщение о проекте доклада под названием «Обзор ядерных сил» (Nuclear Posture Review) и его полный текст.После обсуждения «Обзора ядерных сил» (ОЯС), объем которого составляет 47 страниц, в различных заинтересованных инстанциях Пентагон представит президенту его отредактированную версию. В проекте ОЯС проведена корректировка последнего аналогичного документа, выпущенного в 2010 году, сформулирована новая политика в ядерной сфере, установлено количество необходимых ядерных подразделений и сформулирована концепция их дальнейшего строительства.Как отмечается в проекте, сегодня основными противниками Америки в сфере ядерного противостояния являются Россия, Китай, КНДР и Иран.Россия, как всегда, фигурирует в качестве главного антагониста Вашингтона, поскольку ее ядерный потенциал настолько высок, что только Москва способна нанести ядерный удар по Соединенным Штатам, последствия которого могут привести к их полному уничтожению.Как отмечается в рассматриваемом документе, сегодня Россия перестала быть Советским Союзом, а холодная война закончилась. Однако, несмотря на все усилия США, на современном этапе Кремль рассматривает Америку и ее союзников по НАТО как своих главных противников и основных оппонентов реализации его геополитической цели в Евразии.Сегодня, указывается в документе, Россия значительно повысила боевые возможности своих обычных сил с целью обеспечения доминирования на территории соседних с ней государств. При этом она нарушила и продолжает нарушать многочисленные договорные обязательства и многие другие международные договоренности.Наибольшее беспокойство в Соединенных Штатах вызывает политика российского руководства в обеспечении национальной безопасности, стратегии и доктрины, в которые включены положения об ограниченной ядерной войне, а также предпринимаемые Москвой меры по совершенствованию ядерных сил и расширению их боевых возможностей. Кремль, как указывается в документе, заявляет о праве России первой нанести ядерный удар. В основе такого подхода, как полагают авторы проекта ОЯС, лежит ошибочное мнение российских лидеров о том, что подобная угроза или ограниченная ядерная атака может парализовать США, их союзников и позволить завершить любой конфликт на условиях, выгодных только России.На современном этапе эффективное сдерживание Москвы от удара обычными или ядерными силам по США требует убеждения руководства России в том, что оно не представляет себе последствий такого противостояния с США или с их союзниками. Кремль должен ясно понимать, что подобные действия не только не обеспечат решение его задач, но и приведут к эскалации конфликта и очень дорого ему обойдутся. Поэтому в основе ядерной стратегии Соединенных Штатов, утверждается в проекте обзора, лежит стремление Белого дома убедить российское руководство в том, что любое использование ядерного оружия, даже в ограниченных масштабах, является абсолютно неприемлемым.Стратегия США по сдерживанию России должна быть адаптирована в демонстрации ей того риска, с которым она может столкнуться в случае проведения агрессивной политики. Только такая стратегия, уверены авторы рассматриваемого документа, способна дать гарантию того, что Кремль окончательно осознает факт отсутствия у него какого-либо преимущества перед вероятными противниками, даже в условиях наращивания боевого потенциала обычных и ядерных сил, что позволило бы решить стоящие задачи в обычной или ограниченной ядерной войне.На саммите НАТО в 2016 году было заявлено, что страны альянса будут твердо следовать установленным принципам коллективной безопасности и защищать тех ее членов, которым угрожают извне. Страны блока будут всячески развивать свои возможности по противостоянию внешней агрессии и обеспечению защиты своих граждан. Чтобы обеспечить решение этих задач и повлиять на ложные представления руководства России о превосходстве ее ВС, отмечается в проекте ОЯС, президенту США должны быть предоставлены все возможности по удержанию Москвы от нападения на Соединенные Штаты обычными или ядерными силами, которые сегодня могут включать удары по системам управления СЯС Америки как в космосе, так и в кибернетическом пространстве.Как заявила в начале прошлого года активная сторонница модернизации ядерной триады США профессор Кит Пейн, являющаяся начальником факультета «Оборона и стратегические исследования» Университета штата Миссури, Запад должен продемонстрировать России, что, несмотря на оценку ее руководством боевых возможностей обычных ВС и ядерных формирований, которые якобы превосходят войска НАТО, у лидеров стран Североатлантического союза хватит политической воли и воинских формирований для противодействия российскому агрессору, даже в условиях угрозы возникновения ядерной войны.В проекте нового «Обзора ядерных сил» приводятся слова министра обороны Джеймса Мэттиса, который заявил, что в настоящее время СЯС США находятся в боеготовом состоянии, способном беспечить эффективную защиту страны, ее союзников и партнеров. Но в новом документе американского военного ведомства говорится и о том, что все средства доставки ядерных боеголовок к цели, сами боеголовки и система управления ядерными силами устарели, выслужили свой срок и не соответствуют современным требованиям.Поэтому в ближайшей и долгосрочной перспективе Пентагону будет необходимо реализовать большой комплекс мероприятий, которые позволят привести все компоненты ядерной триады в соответствие с современными требованиями и поддерживать их на уровне, необходимом для решения стоящих перед ними боевых задач в условиях меняющейся обстановки в мире и обеспечения стратегической стабильности.В 2028 году Пентагон планирует начать развертывание в войсках новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), разрабатываемых по программе Ground Based Strategic Deterrent. Эти ракеты заменят МБР типа «Минитмен-3» (LGM-30G), стоящие на вооружении американских Вооруженных сил уже почти 40 лет. Кроме того, будут введены в эксплуатацию современные системы управления новыми ракетами и компоненты их тылового обеспечения, которые создаются или модернизируются в рамках этой же программы.Министерство Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов реализовало программы по модернизации стратегических атомных подводных ракетоносцев типа «Огайо», которые позволили увеличить срок их службы с 30 до 42 лет. Но дальнейшее увеличение длительности жизненного цикла этих субмарин уже невозможно. Поэтому в ближайшие 10 лет должны быть выделены все необходимые средства на реализацию программы создания новых стратегических подводных ракетоносцев «Колумбия», которые заменят подлодки «Огайо».Для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности США американские ВМС должны располагать по меньшей мере десятью подводными лодками «Колумбия», находящимися в постоянной готовности к выходу на боевое дежурство. Для решения всего комплекса задач по поддержанию атомного флота на требуемом уровне боевой готовности на вооружении ВМС США должно состоять 12 таких субмарин.Министерство Военно-воздушных сил (ВВС) ведет работу по модернизации стратегических бомбардировщиков B-52 и B-2. Эти авиационные системы доставки ядерного оружия оснащаются новыми радиолокационными станциями и другим оборудованием, которое позволит им решать свои задачи в условиях противодействия средств ПВО противника. Но основные усилия авиационного министерства Пентагона сосредоточены на создании малозаметных стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия B-21 «Рейдер». Эти бомбардировщики будут способны успешно преодолевать все системы ПВО противника. Они смогут нести как обычное, так и ядерное оружие. Предполагается, что начиная с середины следующего десятилетия B-21 начнут дополнять, а ближе к 50-м годам этого столетия полностью заменят состоящие на вооружении ВВС США стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2A. Общее количество бомбардировщиков нового поколения должно составить 100 единиц.В соответствии с ядерными планами Пентагона американские ВВС продолжат разработку новой высокоточной крылатой ракеты большой дальности (Long Range Stand-Off – LRSO) с ядерной боевой частью. Они также ведут реализацию программы продления срока эксплуатации термоядерной тактической бомбы B61-12 и совсем недавно успешно испытали ее. В соответствии с проектом «Обзора ядерных сил» поступление этих бомб в войска должно начаться в начале следующего десятилетия, а ракеты LRSO будут устанавливаться на бомбардировщиках ВВС США в начале 2030-х годов.Согласно проекту нового ядерного плана администрации Трампа, Вашингтон намерен снизить порог запрета на применение ядерного оружия. Белый дом собирается объявить о своем праве на использование ядерного оружия в ответ не только на ядерное нападение, но и на применение неядерных средств, которые привели к большим человеческим потерям, поражению важнейших элементов национальной инфраструктуры, аналогичных объектов их союзников или партнеров, поражению ядерных США или их союзников, к выводу из строя центров связи и управления стратегическими силами, а также систем оповещения и оценки средств нападения.Одним из предложений авторов ОЯС является оснащение баллистических ракет «Трайдент II» (D5) морского базирования новыми ядерными боеголовками пониженной мощности. Изменения в конструкции боеголовок, по мнению экспертов, приведет к тому, что эти ракеты перейдут в класс тактического ядерного вооружения, оснащенного обычными ядерными боеприпасами небольшой мощности.Таким образом Пентагон намерен получить новый инструментарий для «сдерживания России». Как полагают инициаторы этого предложения, начало войны между Россией и НАТО неизбежно заставит Кремль использовать на театре военных действий тактическое ядерное оружие, чтобы сократить разрыв в военном потенциале сторон. Авторы такого подхода абсолютно уверены в том, что Россия попытается воспользоваться нежеланием Соединенных Штатов применять достаточно мощные ядерные боеприпасы в локальных конфликтах в Восточной Европе.Одним из особых пунктов новой ядерной программы Белого дома является возвращение в арсенал ВМС США крылатых ракет «Томагавк» TLAM-N. Эти ракеты могут нести ядерные боезаряды мощностью от 5 до 150 кт. Они предназначены для нанесения удара по наземной цели на дальности до 2500 км. Ракеты этого типа сохранялись в арсеналах американского флота до начала 2010-х, но к 2013-му были сняты с вооружения. Их ядерные боевые части W80 после модернизации предполагалось использовать для крылатых ракет LRSO.Кроме развития ядерного вооружения министерства обороны и энергетики США планируют осуществить дальнейшее совершенствование элементов инфраструктуры, обеспечивающей создание ядерного вооружения. Они намерены обеспечить совместное развитие ядерной технологии, к 2030 году наладить ежегодный выпуск плутониевых сердечников до 80 единиц, а также провести целый ряд других мероприятий по развитию систем и средств создания ядерного оружия и его обеспечения.В проекте «Обзора ядерных сил» не приводится суммарная цифра расходов на введение всех новшеств в ядерное хозяйство Америки. Однако по недавним оценкам американских экспертов, в предстоящие 30 лет на развитие СЯС США придется потратить не менее 1,2 трлн долл. Причем половина из них должна быть израсходована в 20-х годах текущего столетия. Скорее всего, так и произойдет.Публикация окончательного варианта рассматриваемого документа должна состояться в феврале этого года. И тогда станет свершенно ясно о ядерных намерениях Вашингтона и к каком компромиссу в данной сфере пришли его политики, администраторы и военные. Но уже сейчас можно сказать, что вряд ли этот документ претерпит какие-то существенные изменения и Россия перестанет быть главным врагом Америки, а Белый дом, с одержимостью самоубийцы, перестанет вести мир к третьей мировой войне, после которой земля может стать абсолютно необитаемой. Автор: Владимир Иванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 125 Источник Похожие новости Добровольцев просят удалиться Оливковая метла Фарс 2018: оппозиционеры под видом волонтёров занялись сбором чужих пожертвований

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