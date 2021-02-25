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Вашингтон берет «Троеморье» под своё крыло

25 февраля 2021, 01:15  •  53 • Война
Польско-хорватский проект переходит под эгиду США
19 февраля президент США Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и объявил: «Америка вернулась». А днём ранее увидело свет обращение американского госсекретаря Энтони Блинкена, посвящённое «Троеморью». Этот проект, именуемый также «Инициативой трёх морей», существует с 2016 года и служит укреплению интеграции стран Евросоюза между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями с помощью трансъевропейских магистралей и газопроводов.
«Троеморье» придумали в Госдепартаменте США, чтобы вытеснить «Газпром» из Восточной, Центральной и Южной Европы. Главными объектами в проекте являются СПГ-терминалы в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк. Правда, польский терминал за пять лет не смог выйти на проектную мощность, а хорватский принял первый танкер со сжиженным газом только 2 января 2021 года.
Плавучий СПГ-терминал на острове Крк. Фото: ec.europa.eu
18 февраля Энтони Блинкен объявил, что новая американская администрация поддерживает «Инициативу трёх морей», и призвал страны-участницы к инвестициям в проект (сейчас инвестирует одна Польша). Одновременно стало известно, что в Atlantic Council*** создана группа «Совет "Троеморья"», сопредседателями которой являются бывший советник Обамы по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс Джонс-младший и бывший посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Помогать им будет Йен Бжезинский, бывший сотрудник Пентагона, сейчас работающий в Atlantic Council.
Заявление Блинкена и создание группы в Атлантическом совете говорят о том, что Вашингтон собирается взять «Троеморье» под своё крыло и сделать проект полностью американским. Раньше его представляли как начинание поляков и хорватов, теперь планы меняются, США намерены руководить проектом самостоятельно.
Просматривается ещё одна тенденция: «Троеморье» трансформируется из антироссийского проекта в антикитайский. 18 февраля был образован «Совет "Троеморья"», а на следующий день на сайте Atlantic Council вышла статья, в которой говорится, что администрация Байдена должна способствовать присоединению Афин к «Инициативе трёх морей». Логика ясна: КНР владеет крупным греческим портом в Пирее, который часто именуют «воротами Китая в Европу».
Порт Пирей. Фото: chinastory.cn
Польша всегда была мотором «Троеморья». В октябре 2020 г. после очередного саммита «Инициативы» ведущие СМИ Речи Посполитой рассуждали о том, что реализуется мечта Пилсудского о великой Польше от моря до моря. Любое заявление администрации Трампа по поводу «Троеморья» вызывало в Варшаве взрыв восторга. Однако сейчас реакция на выступление Блинкена была нетипичной, она отдавала показным энтузиазмом. «Важная и долгожданная поддержка», – написал в «Твиттере» Кшиштоф Щерский, глава Бюро международной политики канцелярии президента. На этом дело и кончилось.
У такой реакции есть два объяснения. Во-первых, в Варшаве ещё не поняли до конца, как в Белом доме относятся к польской власти, представленной партией «Право и справедливость». Президент США польскому коллеге не звонил, не общались и главы дипломатии обеих стран. Зато Барак Обама лично встретился с польским гей-активистом Бартошем Сташевским. Клерикальная «Право и справедливость» несколько лет воюет с местным ЛГБТ-сообществом, и то, что Обама, чьи люди сейчас вернулись к власти в Вашингтоне, привечает Сташевского, – не очень хороший знак для польских властей.
Вторая причина, по которой в Варшаве наблюдался несколько вялый отклик на заявления по «Троеморью», заключается в том, что этот проект рассматривался поляками как инструмент достижения региональной гегемонии. Сейчас дело идёт к тому, что командовать в «Троеморье» США будут сами, но польские грезы о региональном лидерстве никуда не делись. Подтверждением этому стал 30-летний юбилей Вишеградской четвёрки. (Польша, Чехословакия, Венгрия, Словакия).
Анджей Дуда и президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: prezydent.pl
Польша сейчас председательствует в четвёрке, и 9 февраля в гости к Анджею Дуде приехали коллеги. Выступая, Дуда представил Вишеградсдкую четвёрку важным игроком, влияющим не только на регион, но и на решения Евросоюза и НАТО. Спустя неделю на встрече в Кракове премьер-министров Польши, Чехии, Словакии и Венгрии с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля глава польского правительства Матеуш Моравецкий вновь говорил о сильной Центральной Европе. Моравецкий пространно рассуждал о том, сколь сильна четвёрка, говорил о «новых больших амбициях», но, если отбросить словесную шелуху, успехи Вишеградской группы ограничиваются вступлением её членов в ЕС и НАТО.
Внутри четвёрки немало разногласий. Это признал, например, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Разногласия существуют по вопросу американских военных баз. Польша хочет видеть военные объекты США на своей территории, а Словакия нет. Братислава не внемлет также голосам Варшавы и Будапешта, призывающим сплотиться на основе «традиционных ценностей». Виктор Орбан заявляет, что Вишеградская группа нуждается в единстве. Однако оно недостижимо: Чехия и Словакия политику Орбана не одобряют и настаивают на том, что четвёрка представляет собой исключительно экономическое объединение; создавать блок внутри Евросоюза они не намерены.
Матеуш Моравецкий (в центре) приветствует гостей. Фото: gov.pl
При таком разброде претензии поляков делаются иллюзорными. Правда, Варшава неутомима в поисках покровителей, и на краковской встрече стали заметны заигрывания с Китаем. Четыре премьер-министра заявили о готовности сотрудничать с партнёрами, не входящими в Евросоюз. Поскольку у всей группы, кроме Венгрии, отношения с Россией не очень хорошие, под «неевропейскими партнёрами» может подразумеваться только КНР. И китайские СМИ не прошли мимо юбилея Вишеградской четвёрки.
Jamestown Foundation***, обратив внимание на манёвры поляков, пришёл к выводу, что с уходом Трампа из Белого дома Варшава будет пытаться использовать Пекин как некий противовес Вашингтону. Реально ли? И как это повлияет на американо-польские отношения? Пока что в Польше нет согласованности во внешней политике; если президент Дуда участвует в саммите китайской инициативы 17+1, то министр иностранных дел Рау объясняет, что Речь Посполитая находится в той части Европы, где ценится американское лидерство. И, видимо, от этого лидерства Варшаве никуда не деться.
Заглавное фото: fraza.com
Сергей ПАВЛЕНКО

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