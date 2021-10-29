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Ваши понты не стоят наших жизней

29 октября 2021, 08:35  •  43 • Украина

Украинские военнослужащие из-под захваченной ВСУ Старомарьевки обратились к президенту Украины.

Командование ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пошли на авантюру, бросив в наступление подразделение 93-й бригады. Целью был поселок Старомарьевка, который расположен в так называемой «серой зоне» и находится в низине.

Все господствующие высоты вокруг него заняты НМ ДНР. В результате, под огнем ополченцев украинские военнослужащие несут большие потери, а обещанной командованием помощи они так и не дождались. Сейчас они собираются покинуть Старомарьевку и просят не считать их предателями, так как они продержались — сколько могли.

«Мы находимся в Старомарьевке в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать помощь – она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Пан Зеленский не воспринимайте нас, как предателей, но Ваши понты не стоят наших жизней», — заявили украинские военнослужащие в своем видеообращении к президенту Украины.

Видео: Обращение украинских военных к Зеленскому

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