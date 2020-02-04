«Ваше Величество, к вам Brexit»: Соединённое королевство может «разъединиться» • 82 • Аналитика

В ночь с пятницы на субботу Великобритания формально вышла из Евросоюза. Вечером пятницы правительство Британии устроило в центре Лондона праздничную иллюминацию. Премьер Борис Джонсон выступил с обращением к народу. Королевский монетный двор выпустил памятную монету достоинством в 50 пенсов с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народам» и датой «31 января 2020» на реверсе.



Впереди у Британии непростые переговоры

Праздник отгремел. В штаб-квартире Евросоюза тихо спустили с флагштока британский «Union Jack». Премьер-министр Джонсон больше не будет заседать здесь на саммитах ЕС. Не поедут в Брюссель британские министры, чтобы обсуждать деятельность Евросоюза. Освободили кабинеты в Европарламенте 73 депутата от Британии.







Пожалуй, сегодня это самые ощущаемые последствия состоявшегося Brexit. В повседневной жизни британцев и их европейских соседей видимых перемен не произошло. Начался переходный период длиною в год. До 31 декабря 2020 года британскому правительству предстоит договориться о свободной торговле с ЕС, Соединёнными Штатами и, как минимум, со странами G20, чтобы избежать «обвального брексита» для своей экономики.



Задача эта крайне непростая. Например, европейцы настаивают на доступе своей сельхозпродукции на британский рынок. У островитян сейчас, наоборот, появилась возможность закупать продовольствие в странах, где цена его значительно ниже.



Такая же ситуация на рыбных промыслах. Ряд стран ЕС требует беспрепятственного доступа их рыболовных судов в британские воды. Меж тем, сами британцы хотели бы после выхода из ЕС положить конец такой практике. Собственно, местные рыбаки ради этого голосовали за Brexit.



Таких острых вопросов в двусторонней повестке много. Все их надо отработать, согласовать, закрепить в соответствующих договорах. Как это будет? В своё время Евросоюз пришёл к торговому соглашению с Сингапуром только через 9 лет переговоров, с Канадой – через 8, Японией – через 6. Потому эксперты сомневаются, что британское правительство сможет справиться с такой сложной проблемой за неполный год.



Королеве о положении дел с "приходом Brexit" доложили давно. Её Величество предпочитает продолжать размышлять над последствиями на фоне семейного скандала с внуком и его супругой, улетевшими в США.



Как может «разъединиться» Соединённое Королевство

Беспокойство нарастает и внутри страны. Запах свободы почувствовали в Северной Ирландии. Там и раньше было сильное движение за выход из состава Соединённого королевства (СК) и объединении с Ирландией. На последних парламентских выборах партии этого толка получили больше мест в палате общин, чем сторонники единого СК.



Теперь в Северной Ирландии расклад сил такой. По данным недавнего опроса: 46% жителей Северной Ирландии поддерживают выход из Соединенного Королевства и вхождение в Ирландию, 45% – против. Остальные пока не определились.



Надвое раскололось население Шотландии, с той лишь разницей, что сторонников независимости там 44% населения региона, а противников – 56%. Однако во власти этой автономии сильны позиции националистов. Шотландская национальная партия доминирует в местном парламенте, её лидер – Никола Стерджен возглавляет правительство Шотландии.



В пятницу Стерджен пообещала, что Шотландия вернется в Евросоюз уже как независимое государство и напомнила, что 62% шотландцев на референдуме 2016 года голосовали против выхода из ЕС. В тон заявлению первого министра автономии в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах прошли митинги и шествия против Brexit.



Всё это грозит Соединённому королевству превратиться в "разъединённое". И это станет настоящим ударом по королеве, по династии, по всей британской монархии.



Неспокойно стало и в дальнем анклаве Британии – на Гибралтаре. Ему эксперты рисуют совсем уж апокалиптическую картину. В случае, если Лондон до конца года не договорится полюбовно с Брюсселем о свободной торговле, Гибралтар ожидает нехватка продовольствия и предметов первой необходимости.







Эта коллизия усугубляется тем, что 95% населения выступает за сохранение Гибралтара в составе Британии. По крайней мере, так люди здесь проголосовали на референдуме 2016 года. Меж тем известно, что на Гибралтар претендует Испания. Мадрид из вредности может затянуть или вообще блокировать торговые переговоры Брюсселя и Лондона.



Понимая это, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо призвал власти Великобритании не распространять действие соглашения о зоне свободной торговли с ЕС на территорию анклава. Заявление Пикардо внесло ещё больше путаницы в повестку предстоящих переговоров с ЕС, и так обещающих большие проблемы их участникам.



Вся эта картинка после пятничного праздника Brexit показывает, что год для британских властей будет очень непростой. Но назад дороги нет. До 31 января правительство Великобритании теоретически ещё могло отозвать своё заявление о выходе из Евросоюза.



Теперь, если Лондон решит вернуться в ЕС, ему придётся пройти весь путь новичка, как это делали страны Восточной Европы. Так что сегодня у британского правительства нет иных вариантов, кроме как договориться с континентальной Европой о взаимной свободной торговле. Эти переговоры обещают начать в феврале.



Предварительный итог: «Ваше Величество, к вам Brexit». Но королева пока безмолвствует. Зато как белка в колесе крутится г-н Джонсон, оказавшийся решительнее г-жи Мэй. В ночь с пятницы на субботу Великобритания формально вышла из Евросоюза. Вечером пятницы правительство Британии устроило в центре Лондона праздничную иллюминацию. Премьер Борис Джонсон выступил с обращением к народу. Королевский монетный двор выпустил памятную монету достоинством в 50 пенсов с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народам» и датой «31 января 2020» на реверсе.Праздник отгремел. В штаб-квартире Евросоюза тихо спустили с флагштока британский «Union Jack». Премьер-министр Джонсон больше не будет заседать здесь на саммитах ЕС. Не поедут в Брюссель британские министры, чтобы обсуждать деятельность Евросоюза. Освободили кабинеты в Европарламенте 73 депутата от Британии.Пожалуй, сегодня это самые ощущаемые последствия состоявшегося Brexit. В повседневной жизни британцев и их европейских соседей видимых перемен не произошло. Начался переходный период длиною в год. До 31 декабря 2020 года британскому правительству предстоит договориться о свободной торговле с ЕС, Соединёнными Штатами и, как минимум, со странами G20, чтобы избежать «обвального брексита» для своей экономики.Задача эта крайне непростая. Например, европейцы настаивают на доступе своей сельхозпродукции на британский рынок. У островитян сейчас, наоборот, появилась возможность закупать продовольствие в странах, где цена его значительно ниже.Такая же ситуация на рыбных промыслах. Ряд стран ЕС требует беспрепятственного доступа их рыболовных судов в британские воды. Меж тем, сами британцы хотели бы после выхода из ЕС положить конец такой практике. Собственно, местные рыбаки ради этого голосовали за Brexit.Таких острых вопросов в двусторонней повестке много. Все их надо отработать, согласовать, закрепить в соответствующих договорах. Как это будет? В своё время Евросоюз пришёл к торговому соглашению с Сингапуром только через 9 лет переговоров, с Канадой – через 8, Японией – через 6. Потому эксперты сомневаются, что британское правительство сможет справиться с такой сложной проблемой за неполный год.Королеве о положении дел с "приходом Brexit" доложили давно. Её Величество предпочитает продолжать размышлять над последствиями на фоне семейного скандала с внуком и его супругой, улетевшими в США.Беспокойство нарастает и внутри страны. Запах свободы почувствовали в Северной Ирландии. Там и раньше было сильное движение за выход из состава Соединённого королевства (СК) и объединении с Ирландией. На последних парламентских выборах партии этого толка получили больше мест в палате общин, чем сторонники единого СК.Теперь в Северной Ирландии расклад сил такой. По данным недавнего опроса: 46% жителей Северной Ирландии поддерживают выход из Соединенного Королевства и вхождение в Ирландию, 45% – против. Остальные пока не определились.Надвое раскололось население Шотландии, с той лишь разницей, что сторонников независимости там 44% населения региона, а противников – 56%. Однако во власти этой автономии сильны позиции националистов. Шотландская национальная партия доминирует в местном парламенте, её лидер – Никола Стерджен возглавляет правительство Шотландии.В пятницу Стерджен пообещала, что Шотландия вернется в Евросоюз уже как независимое государство и напомнила, что 62% шотландцев на референдуме 2016 года голосовали против выхода из ЕС. В тон заявлению первого министра автономии в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах прошли митинги и шествия против Brexit.Всё это грозит Соединённому королевству превратиться в "разъединённое". И это станет настоящим ударом по королеве, по династии, по всей британской монархии.Неспокойно стало и в дальнем анклаве Британии – на Гибралтаре. Ему эксперты рисуют совсем уж апокалиптическую картину. В случае, если Лондон до конца года не договорится полюбовно с Брюсселем о свободной торговле, Гибралтар ожидает нехватка продовольствия и предметов первой необходимости.Эта коллизия усугубляется тем, что 95% населения выступает за сохранение Гибралтара в составе Британии. По крайней мере, так люди здесь проголосовали на референдуме 2016 года. Меж тем известно, что на Гибралтар претендует Испания. Мадрид из вредности может затянуть или вообще блокировать торговые переговоры Брюсселя и Лондона.Понимая это, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо призвал власти Великобритании не распространять действие соглашения о зоне свободной торговли с ЕС на территорию анклава. Заявление Пикардо внесло ещё больше путаницы в повестку предстоящих переговоров с ЕС, и так обещающих большие проблемы их участникам.Вся эта картинка после пятничного праздника Brexit показывает, что год для британских властей будет очень непростой. Но назад дороги нет. До 31 января правительство Великобритании теоретически ещё могло отозвать своё заявление о выходе из Евросоюза.Теперь, если Лондон решит вернуться в ЕС, ему придётся пройти весь путь новичка, как это делали страны Восточной Европы. Так что сегодня у британского правительства нет иных вариантов, кроме как договориться с континентальной Европой о взаимной свободной торговле. Эти переговоры обещают начать в феврале.Предварительный итог: «Ваше Величество, к вам Brexit». Но королева пока безмолвствует. Зато как белка в колесе крутится г-н Джонсон, оказавшийся решительнее г-жи Мэй. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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