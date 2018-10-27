«Ваше сердце в пределах досягаемости»: США пугают Россию ядерной угрозой из Китая

США мотивируют выход из ДРСМД тем, что он является пережитком холодной войны, а у Китая развязаны руки, и он может спокойно ударить по территории России.

США как один из доводов покинуть Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) называют ракетную угрозу для России со стороны Китая. Китайские стратегические силы не в состоянии дотянуться до США, но ударить по «сердцу России» вполне могут.

Именно с такой аргументацией прилетал недавно в Москву Джон Болтон - помощник президента США по национальной безопасности и одна из ключевых фигур нынешней администрации Белого дома.

Все это Болтон связывает с воинственной активностью Китая, сообщает Ura.ru.