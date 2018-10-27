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«Ваше сердце в пределах досягаемости»: США пугают Россию ядерной угрозой из Китая

27 октября 2018, 01:54  •  75 • Политика
США мотивируют выход из ДРСМД тем, что он является пережитком холодной войны, а у Китая развязаны руки, и он может спокойно ударить по территории России.
США как один из доводов покинуть Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) называют ракетную угрозу для России со стороны Китая. Китайские стратегические силы не в состоянии дотянуться до США, но ударить по «сердцу России» вполне могут.
Именно с такой аргументацией прилетал недавно в Москву Джон Болтон - помощник президента США по национальной безопасности и одна из ключевых фигур нынешней администрации Белого дома.
Все это Болтон связывает с воинственной активностью Китая, сообщает Ura.ru.

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