Ваша пенсия. Получить нельзя накопить • 94 • Аналитика Возраст повышенного риска

На днях Минэкономики сделало ряд предложений по усовершенствованию системы пенсионных накоплений. Сами по себе они не носят обязательного характера, и это можно рассматривать скорее как преимущество, чем как недостаток. В самих механизмах, которые подробно разбирать пока не имеет смысла, к сожалению, не заложены стимулы к тому, чтобы работодатель повышал «белые» зарплаты. Нет и намёка на какую-то дополнительную заинтересованность их в том, чтобы принимать на работу сотрудников старшего возраста.









Весь расчёт сделан на годы вперёд, реально пенсионные накопления имеют смысл только для тех, кому ещё предстоит отработать до пенсии как минимум 15-20 лет. Тогда суммы накопительной части становятся хотя бы сопоставимыми с основной социальной пенсией. И только такие пенсионеры будут получать не что-то вроде «прожиточного минимума», а действительно достойные суммы.



Однако все эти 15-20 лет до пенсии хорошо бы трудиться с высокой «белой» зарплатой, и, что самое потенциально опасное, – без существенных разрывов стажа. Накопительную часть планируется собирать точно на таких же условиях, на которых банки предлагают делать долгосрочные высокодоходные вклады.



Высокодоходные, разумеется, в понимании самих банкиров: на практике почти ни в одном банке не стоит рассчитывать даже на 7-8, а не то что на 10 и больше процентов годовых. В сценарии с пенсиями, который сейчас заканчивают писать в наших экономических ведомствах, всё навёрстано примерно или в точности так же.



Но хуже всего то, что при любых подходах расходы на накопление ложатся дополнительным бременем либо на самого работника, либо на работодателя. И самая печальная участь на сегодня досталась как раз тем, кто попадает под повышение пенсионного возраста, что называется, по полной, а вот на реальное накопление у него времени остаётся явно мало.



К тому же подавляющее большинство сотрудников (не из числа топ-менеджеров, разумеется) в возрасте старше 45-50 лет имеют в России, скажем так, не самые высокие уровни оплаты труда. Понятно, что имеется в виду легальная оплата, поскольку конвертные выплаты, зачастую даже превосходящие «белую» зарплату, никакого отношения к новым пенсионным накоплениям иметь не будут.



Ситуация, откровенно говоря, пугающая. Именно работники этого «опасного» возраста, имеют, как правило, высокую квалификацию, практически всегда не соответствующую уровню оплаты труда. Именно эти люди поддерживают на плаву ряд отраслей экономики, которые балансируют на грани выживания. Госсектор также во многом опирается именно на такие, ещё не старые кадры.



Безработные по закону и по факту

Особое отношение к работникам среднего и старшего возраста сложилось в России уже давно, с тех пор как настала эпоха эффективных менеджеров. Эффективных вплоть до нервных срывов и депрессивных синдромов из-за несостоявшейся карьеры. Кстати, к пенсии сейчас стремительно приближается как раз первое поколение тех самых «эффективных», которые когда-то провернули ваучерную компанию и залоговые аукционы.



Единицы из их числа сделали блистательные карьеры, немногие осели на не самых низких должностях где-нибудь в «Сколково» или «Роснано», большинство же вынуждено искать себя. Ситуацию весьма красочно представил на днях Роструд, поведавший родине о 60-процентной безработице среди граждан предпенсионного возраста. Таких у нас больше 10 миллионов, то есть вполне официально неработающими числятся шесть.







Кому-то либо пришлось, либо посчастливилось уйти с работы досрочно, а больше миллиона человек ещё до пенсии по возрасту стали инвалидами. Есть у нас немало военных пенсионеров, силовиков и тех, кому ранний выход на пенсию прописан в соответствии с профессией. Но большинство из них не имеют никаких шансов трудоустроиться официально – предприниматели, как впрочем, и руководители госучреждений, совсем не торопятся легально принимать сотрудников так называемого «серебряного» возраста.



Разного рода подработки и неформальные отношения мало что меняют по сути. Официально работают, то есть отчитываются на основе индивидуальных СНИЛС, только 1,8 млн. мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2 млн. женщин 1964–1968 годов рождения. В сумме как раз получаются те самые 4 миллиона официально работающих. Такие данные, кстати, подтверждают и в ПФР, где напомнили, что из статистики фонда выпадают служащие силового блока, включая военных, судей и т.д.





Не ищите случайных заработков

В Минтруде, представляя данные о пожилых безработных, обратили внимание на то, что в целом по стране у нас всего 9,7 млн. не желающих или же не имеющих возможности трудиться. При 60-процентом уровне незанятости среди старшего поколения, молодые, можно сказать, почти единодушно вкалывают. У них безработица не превышает 5 процентов, точнее, 4,7 процента, то есть 3,6 миллиона человек из 76,3 млн. официально зарегистрированных.



Однако стоит ли напоминать, что молодёжь, прежде всего выпускники вузов и колледжей, пришедших на смену техникумам и ПТУ, тоже имеет колоссальные трудности с трудоустройством. Среди прочего и потому, что запросы у молодых обычно несколько выше, чем у пожилых. Тем не менее, молодёжи работодатели хотя бы не отказывают так массово.



Уровень безработицы среди россиян более молодого возраста можно считать вообще уникально низким для страны с несколько своеобразной экономикой, где промышленность частью разрушена, а новая всё ещё только создаётся. Сектор услуг помогает мало, к тому же в нём по-крупному заняты гастарбайтеры, ну а малый бизнес в целом многие годы достоин скорее сочувствия, нежели восторгов или хотя бы сколько-нибудь объективной статистики.



А вот среди людей предпенсионного возраста уровень безработицы оказался даже для многих экспертов не просто высоким, а неожиданно высоким. При этом, впрочем, в данных Минтруда о числе незанятых могут быть серьёзные ошибки, несколько смягчающие тяжёлое впечатление. Дело в том, что люди, которых официально причисляют к безработным, вообще-то должны активно искать работу, чего пожилая публика обычно избегает.



Спасаются же они за счёт помощи детей, подработок, случайных заработков. В серой зоне экономики могут находиться до четверти тех, кому вот-вот посчастливиться оказаться на пенсии. Но очень характерно, что среди таких граждан уникально минимален процент тех, кто успевает легально оформиться на бирже труда и получить ещё до пенсии пособие безработного.



А ведь пособие по безработице для тех, кому осталось пять лет до официального завершения карьеры, в максимальном варианте может быть на 41% больше обычного и составить 11,3 тыс. рублей. Вот только автору так и не удалось разыскать даже в коридорах биржи труда хотя бы одного такого безработного. На днях Минэкономики сделало ряд предложений по усовершенствованию системы пенсионных накоплений. Сами по себе они не носят обязательного характера, и это можно рассматривать скорее как преимущество, чем как недостаток. В самих механизмах, которые подробно разбирать пока не имеет смысла, к сожалению, не заложены стимулы к тому, чтобы работодатель повышал «белые» зарплаты. Нет и намёка на какую-то дополнительную заинтересованность их в том, чтобы принимать на работу сотрудников старшего возраста.Весь расчёт сделан на годы вперёд, реально пенсионные накопления имеют смысл только для тех, кому ещё предстоит отработать до пенсии как минимум 15-20 лет. Тогда суммы накопительной части становятся хотя бы сопоставимыми с основной социальной пенсией. И только такие пенсионеры будут получать не что-то вроде «прожиточного минимума», а действительно достойные суммы.Однако все эти 15-20 лет до пенсии хорошо бы трудиться с высокой «белой» зарплатой, и, что самое потенциально опасное, – без существенных разрывов стажа. Накопительную часть планируется собирать точно на таких же условиях, на которых банки предлагают делать долгосрочные высокодоходные вклады.Высокодоходные, разумеется, в понимании самих банкиров: на практике почти ни в одном банке не стоит рассчитывать даже на 7-8, а не то что на 10 и больше процентов годовых. В сценарии с пенсиями, который сейчас заканчивают писать в наших экономических ведомствах, всё навёрстано примерно или в точности так же.Но хуже всего то, что при любых подходах расходы на накопление ложатся дополнительным бременем либо на самого работника, либо на работодателя. И самая печальная участь на сегодня досталась как раз тем, кто попадает под повышение пенсионного возраста, что называется, по полной, а вот на реальное накопление у него времени остаётся явно мало.К тому же подавляющее большинство сотрудников (не из числа топ-менеджеров, разумеется) в возрасте старше 45-50 лет имеют в России, скажем так, не самые высокие уровни оплаты труда. Понятно, что имеется в виду легальная оплата, поскольку конвертные выплаты, зачастую даже превосходящие «белую» зарплату, никакого отношения к новым пенсионным накоплениям иметь не будут.Ситуация, откровенно говоря, пугающая. Именно работники этого «опасного» возраста, имеют, как правило, высокую квалификацию, практически всегда не соответствующую уровню оплаты труда. Именно эти люди поддерживают на плаву ряд отраслей экономики, которые балансируют на грани выживания. Госсектор также во многом опирается именно на такие, ещё не старые кадры.Особое отношение к работникам среднего и старшего возраста сложилось в России уже давно, с тех пор как настала эпоха эффективных менеджеров. Эффективных вплоть до нервных срывов и депрессивных синдромов из-за несостоявшейся карьеры. Кстати, к пенсии сейчас стремительно приближается как раз первое поколение тех самых «эффективных», которые когда-то провернули ваучерную компанию и залоговые аукционы.Единицы из их числа сделали блистательные карьеры, немногие осели на не самых низких должностях где-нибудь в «Сколково» или «Роснано», большинство же вынуждено искать себя. Ситуацию весьма красочно представил на днях Роструд, поведавший родине о 60-процентной безработице среди граждан предпенсионного возраста. Таких у нас больше 10 миллионов, то есть вполне официально неработающими числятся шесть.Кому-то либо пришлось, либо посчастливилось уйти с работы досрочно, а больше миллиона человек ещё до пенсии по возрасту стали инвалидами. Есть у нас немало военных пенсионеров, силовиков и тех, кому ранний выход на пенсию прописан в соответствии с профессией. Но большинство из них не имеют никаких шансов трудоустроиться официально – предприниматели, как впрочем, и руководители госучреждений, совсем не торопятся легально принимать сотрудников так называемого «серебряного» возраста.Разного рода подработки и неформальные отношения мало что меняют по сути. Официально работают, то есть отчитываются на основе индивидуальных СНИЛС, только 1,8 млн. мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2 млн. женщин 1964–1968 годов рождения. В сумме как раз получаются те самые 4 миллиона официально работающих. Такие данные, кстати, подтверждают и в ПФР, где напомнили, что из статистики фонда выпадают служащие силового блока, включая военных, судей и т.д.В Минтруде, представляя данные о пожилых безработных, обратили внимание на то, что в целом по стране у нас всего 9,7 млн. не желающих или же не имеющих возможности трудиться. При 60-процентом уровне незанятости среди старшего поколения, молодые, можно сказать, почти единодушно вкалывают. У них безработица не превышает 5 процентов, точнее, 4,7 процента, то есть 3,6 миллиона человек из 76,3 млн. официально зарегистрированных.Однако стоит ли напоминать, что молодёжь, прежде всего выпускники вузов и колледжей, пришедших на смену техникумам и ПТУ, тоже имеет колоссальные трудности с трудоустройством. Среди прочего и потому, что запросы у молодых обычно несколько выше, чем у пожилых. Тем не менее, молодёжи работодатели хотя бы не отказывают так массово.Уровень безработицы среди россиян более молодого возраста можно считать вообще уникально низким для страны с несколько своеобразной экономикой, где промышленность частью разрушена, а новая всё ещё только создаётся. Сектор услуг помогает мало, к тому же в нём по-крупному заняты гастарбайтеры, ну а малый бизнес в целом многие годы достоин скорее сочувствия, нежели восторгов или хотя бы сколько-нибудь объективной статистики.А вот среди людей предпенсионного возраста уровень безработицы оказался даже для многих экспертов не просто высоким, а неожиданно высоким. При этом, впрочем, в данных Минтруда о числе незанятых могут быть серьёзные ошибки, несколько смягчающие тяжёлое впечатление. Дело в том, что люди, которых официально причисляют к безработным, вообще-то должны активно искать работу, чего пожилая публика обычно избегает.Спасаются же они за счёт помощи детей, подработок, случайных заработков. В серой зоне экономики могут находиться до четверти тех, кому вот-вот посчастливиться оказаться на пенсии. Но очень характерно, что среди таких граждан уникально минимален процент тех, кто успевает легально оформиться на бирже труда и получить ещё до пенсии пособие безработного.А ведь пособие по безработице для тех, кому осталось пять лет до официального завершения карьеры, в максимальном варианте может быть на 41% больше обычного и составить 11,3 тыс. рублей. Вот только автору так и не удалось разыскать даже в коридорах биржи труда хотя бы одного такого безработного. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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