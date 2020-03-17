Ваша нефть туда-сюда. Сколько протянется кризис и кто виноват в обвале

Мировые цены на нефть сегодня немного поднялись после обрушения. Так, стоимость нефти марок Brent и WTI выросла уже больше чем на 5%. Постепенно нефть "отыгрывает позиции". Однако не все эксперты смотрят на ситуацию с оптимизмом. Они указывают, что на цену оказывает серьёзное влияние ситуация, складывающаяся с коронавирусом.

Так, ФРС США и Центробанк Японии объявили о том, что введут более мягкую монетарную политику. До этого меры поддержки пообещали также в Китае, Великобритании и еврозоне. Своя работа проводится и в России. Тем не менее экспертное сообщество - в ожидании второй волны падения. По всей видимости, может сбыться прогноз первого вице-премьера Андрея Белоусова, который констатировал: в ближайшее время придётся жить при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

35 долларов? Могут дойти и до 25...

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что цены на нефть могут упасть даже до 25 долларов за баррель.

Это связано с тем, что продолжают поступать негативные новости о распространении коронавируса. Многие страны вводят карантин, закрывают границы, сокращают авиасообщения и движение транспорта. Всё это ведёт к меньшему расходу топлива и, соответственно, снижению спроса на нефть. В то же время Саудовская Аравия заявляет о планах увеличить добычу ещё на 3 млн баррелей в сутки с 1 апреля. Именно в начале следующего месяца прекращается действие сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. Это приведёт, вероятнее всего, к тому, что все участники рынка начнут добывать по максимуму.

"Вот это всё в совокупности и даёт нам падение цены. И никаких позитивных новостей, которые могли бы хоть немного укрепить цену, здесь нет. Китай - единственный, кто может, наверное, генерировать подобные новости, но он пока не спешит этого делать", - сказал Юшков Царьграду.

По его словам, как только начнут поступать новости о восстановлении производств, увеличится спрос на нефть, тогда увеличатся и цены.

Пока же можно ждать только вторую волну снижения, а также сворачивания убыточных проектов вроде добычи сланцевой нефти.

"Но, конечно, до каких-то сверхнизких цен, наверное, мы не дойдём, потому что по мере того, как цена падает, увеличиваются проблемы с разными проектами по добыче во всём мире. Прежде всего американские сложные проекты с высокой себестоимостью, сланцевая нефть, пески Канады", - указал эксперт.

Он отметил, что полностью американскую сланцевую отрасль не убить, так как после роста цен эти же проекты вернутся на рынок. Однако инвесторы, скорее всего, снизят свои вложения в такие рисковые проекты.

В то же время президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль полагает, что дальше цена может и не падать. Однако и 30 долларов за баррель достаточно, чтобы это ощутила на себе российская экономика.

"Всегда, когда не хватает денег, какие-то вещи приходится урезать, это касается прежде всего инвестпрограмм. Поэтому, конечно, это явление для наших нефтяных компаний неположительное", - подчеркнул он.

Это напоминает фильмы об апокалипсисе

В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев назвал ситуацию в российской экономике очень сложной. Он заявил об этом, отвечая на вопрос ведущего Юрия Пронько, который поинтересовался мнением специалиста, является ли нынешний кризис результатом происка спекулянтов на нефтяном рынке или стоит отнестись к нему как к настоящей "войне всех против всех".

По мнению Танкаева, главная причина паники на мировом рынке - это пандемия COVID-19. "Количество заболевших растёт по всему миру, во всех странах, границы перекрываются, потоки товаров также останавливаются, объёмы производства падают", - пояснил эксперт. Он уверен, что все эти факторы очень сильно влияют и на фондовый рынок, и на рынок валют.

Подобного рода кризисов, честно говоря, я сам не припомню. Это очень напоминает фантастические романы о постапокалипсисе,

- добавил Танкаев.

Тем не менее специалист выразил надежду на то, что пандемия будет побеждена, а вместе с разработкой и применением вакцины ситуация на мировом рынке стабилизируется.

Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Свою позицию он обосновал в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько. Более того, Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.

"Каждая мировая война отличается своими ударными способами ведения боевых действий. Американцы первыми расчехлили это биологическое оружие. И предыдущие испытания - лихорадка Эбола и птичий грипп - были просто экспериментами, которые шли по пути целенаправленного формирования вируса избирательного действия", - считает экономист.

В глобальной цепочке нет случайностей, полагает Сергей Глазьев. Когда мы размышляем о гибридной войне, лучше всего трезво оценивать условия, в которых мы находимся.

"Эта гибридная мировая война идёт уже 10 лет. С момента начала финансового кризиса, который никуда не делся. Цель этой войны американской глобальной властвующей элиты понятна - удержание мирового господства.

Главная мишень - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в три раза. А Россия - единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под их контроля.

С приходом Владимира Путина к управлению нашим государством ситуация стала меняться. Поэтому мы являемся главными точками, так сказать, американской агрессии - ничего нового здесь нет. И аналогия с 2014 годом, а также с развалом Советского Союза, с падением цен на нефть тоже абсолютно очевидна".

Мы вынуждены наблюдать за абсолютно рукотворными событиями. Однако не стоит забывать и о том, что события вокруг того же коронавируса нагнетаются, добавил Глазьев. И в этом есть ключ к срыву нефтяной сделки, полагает эксперт.

"Конечно, нагнетались страсти, что коронавирус, так сказать, подавляет спрос на нефтепродукты. Но сам чудесный способ обрушения цен на нефть, из-за того что Россия не договорилась с Саудовской Аравией... Он рукотворный, согласитесь. Могли же договориться? Могли! Так почему не договорились?" - задал простой вопрос эксперт.

Юрий Пронько согласился с собеседником, что здесь, действительно, есть вопросы, требующие обсуждения.