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Ваша дача уже не ваша: "Законопроект Силуанова" может стать угрозой каждому - Пронько

29 июля 2020, 23:05  •  11 • Политика
"Законопроект Силуанова" может стать угрозой каждому. Так считает экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько. Он предполагает, что имущество и деньги будут забирать не у коррумпированных чиновников и их семей, а у рядовых граждан. И вдруг может оказаться, что ваша дача уже не ваша.
Подчинённые министра Силуанова подготовили решение, которое вполне может задеть каждого жителя России. Речь идёт о принудительной конфискации денег, происхождение которых человек не сможет объяснить. В правительство уже внесён соответствующий законопроект. Об этом Юрий Пронько сообщил в программе "Сухой остаток" на телеканале Царьград.
Он отметил, что Минфин называет этот закон "технической поправкой". Но до сих пор непонятно, кто будет проверять законность получения денег, с какой минимальной суммы будет начинаться контроль.
"Кстати, как всегда, чиновники, не решив этот концептуальный вопрос, прикрылись заботой о простом народе. Ведь полученные деньги пойдут в Пенсионный фонд России. Речь идёт о поправках в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса, которые уточняют перечень доходов бюджета ПФР", – пояснил экономический обозреватель.
Пронько напомнил, что сейчас государству отходит часть имущества, если выявлен факт его приобретения на средства, законность которых не подтверждена. Закон распространяется не только на "слуг народа", то есть на чиновников и членов их семей, но и на каждого жителя страны. Это определение в конце 2019 года дал Конституционный суд.
"Казалось бы, надо радоваться: чиновников, которые превратили службу обществу и государству в "дойную корову" по наполнению своих кошельков, наконец-то накажут. Но, как известно, благими намерениями дорога проложена в конкретном направлении. Серьёзная опасность законопроекта в том, что изъятие доходов в ПФР может коснуться не только чиновников, но и любого из нас. Фактически в России отменяется институт собственности и презумпция невиновности", - уверен эксперт.
Он предположил, что если законопроект Минфина станет реальностью, то каждому из нас придётся доказывать правомерность наличия недвижимого и движимого имущества, банковских счетов и крупных денежных покупок. И, вероятнее всего, крайними окажутся не коррумпированные чиновники и их семьи, а рядовые граждане.
"Законопроект Силуанова" даёт огромный манёвр для контролёров, но уничтожает само понятие неприкосновенности частной собственности. Если вы накопили денег или ваша бабушка отписала вам наследство, то вам, как потенциальному преступнику, в скором времени придётся доказать законность этого владения. Иначе полученные деньги могут оказаться в Пенсионном фонде, который, как известно, в России является "чёрной дырой", - отметил Юрий Пронько.

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