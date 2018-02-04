Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Безоговорочный поджог»: в УПЦ раскрыли обличающие радикалов детали пожара во ль...
Украинскую экономику сгубили антироссийские санкции
Украина возобновила попытки лишить Россию права вето в СБ ООН
«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигранта...
Главная / Политика

Вас забыли спросить: эксперт рассказал, зачем Украина требует изменения работы Совбеза ООН

04 февраля 2018, 07:09  •  651 • Политика
Эксперт рассказал, зачем Украина внесла абсурдные предложения по изменению механизма работы Совета безопасности ООН
Делегация Украины в ООН потребовала ограничить использование права вето при голосовании в Совете безопасности ООН.
Представители Украины считают, что стали свидетелями «институциональных недостатков» в самом механизме работы Совета. И теперь предлагают «реформировать» его.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Владимир Шаповалов считает, что это не просто глупость и неуважение к важнейшему институту мировой политики, но и «плохо срежессированный США спектакль».
«На мой взгляд, мы видим плохо срежессированный спектакль, главными актерами в котором выступают Киев с Вашингтоном. Американские спонсоры поправили украинских политиков, пожурили и указали на формальные основы ООН. Хотя с точки зрения Устава ООН никто не может заставить Россию отказаться от права вело априори.» - заметил Шаповалов.
Эксперт считает, что министр иностранных дел Украины Климкин действует по указке Вашингтона, лишь прощупывая возможность изменения институтов ООН в интересах американских элит.
Основано на материале портала "Экономика сегодня".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

651
Источник
Похожие новости
04 февраля 2018, 07:09
Вас забыли спросить: эксперт рассказал, зачем Украина требует изменения работы Совбеза ООН
03 февраля 2018, 21:24
Одними песнями: Глава Пентагона спел украинский гимн Украины в качестве "поддержки"
04 февраля 2018, 00:39
Собчак рвется к власти: На этот раз она заявила об амбициях избираться в Госдуму

03 февраля 2018, 14:54
Клинцевич: США снимают табу с повторения Хиросимы и Нагасаки
04 февраля 2018, 00:39
Принесёт ли Сочинский конгресс мир в Сирию?
03 февраля 2018, 18:09
Украина возобновила попытки лишить Россию права вето в СБ ООН
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 февраля 2018, 07:09
Провал испытаний поставил под вопрос крупный американский контракт
04 февраля 2018, 00:24
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-...
04 февраля 2018, 07:09
Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 января 2018, 18:39
Когда Путин нанесёт удар?
02 февраля 2018, 16:09
Пользователей восхитил Су-27, который уклонился от террористов
31 января 2018, 02:24
Экономист: "Кремлевский список" поставил крест на премьерских амбициях Кудрина и Набиуллиной
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
01 февраля 2018, 17:24
Летайте по правилам или улетайте: Минобороны России поставило на место НАТО и США
31 января 2018, 11:54
«Вызов нашим интересам, экономике и ценностям»: Трамп назвал Россию и Китай соперниками США
30 января 2018, 05:28
"Национальные дружины". То, чего вам не показали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.