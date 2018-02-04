Вас забыли спросить: эксперт рассказал, зачем Украина требует изменения работы Совбеза ООН

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Эксперт рассказал, зачем Украина внесла абсурдные предложения по изменению механизма работы Совета безопасности ООН

Делегация Украины в ООН потребовала ограничить использование права вето при голосовании в Совете безопасности ООН.

Представители Украины считают, что стали свидетелями «институциональных недостатков» в самом механизме работы Совета. И теперь предлагают «реформировать» его.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Владимир Шаповалов считает, что это не просто глупость и неуважение к важнейшему институту мировой политики, но и «плохо срежессированный США спектакль».

«На мой взгляд, мы видим плохо срежессированный спектакль, главными актерами в котором выступают Киев с Вашингтоном. Американские спонсоры поправили украинских политиков, пожурили и указали на формальные основы ООН. Хотя с точки зрения Устава ООН никто не может заставить Россию отказаться от права вело априори.» - заметил Шаповалов.

Эксперт считает, что министр иностранных дел Украины Климкин действует по указке Вашингтона, лишь прощупывая возможность изменения институтов ООН в интересах американских элит.

Основано на материале портала "Экономика сегодня".