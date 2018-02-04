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Вас забыли спросить: эксперт рассказал, зачем Украина требует изменения работы Совбеза ООН
04 февраля 2018, 07:09 • 651 • Политика
Эксперт рассказал, зачем Украина внесла абсурдные предложения по изменению механизма работы Совета безопасности ООН
Делегация Украины в ООН потребовала ограничить использование права вето при голосовании в Совете безопасности ООН.
Представители Украины считают, что стали свидетелями «институциональных недостатков» в самом механизме работы Совета. И теперь предлагают «реформировать» его.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Владимир Шаповалов считает, что это не просто глупость и неуважение к важнейшему институту мировой политики, но и «плохо срежессированный США спектакль».
Эксперт считает, что министр иностранных дел Украины Климкин действует по указке Вашингтона, лишь прощупывая возможность изменения институтов ООН в интересах американских элит.
Основано на материале портала "Экономика сегодня".
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