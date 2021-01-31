|
Вас надули! "Дворец Путина" продолжит выводить людей на улицы
31 января 2021, 03:20 • 87 • Политика
Аркадий Ротенберг заявил, что объект в Геленджике – будущий апарт-отель и он является бенефициаром этого объекта. К сожалению, это заявление не закрывает тему: митинги "за Навального" будут продолжаться и обвинения в адрес России будут множиться. Потому что "освободители" ведут борьбу не с коррупцией и даже не с Владимиром Путиным, а с Россией.
Автор:
Андрей Перла
В "деле о дворце" новый поворот. Миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал в интервью телеграм-каналу Mash о пресловутом дворце:
(цитируем по РБК).
Тут надо сразу разочаровать всех благонамеренных людей: закрыть тему таким образом не получится. Ни один из "освободителей", видевших или слышавших о "расследовании" имени Навального ("изготовленном", как недавно выяснилось, в Германии на деньги ЦРУ), не скажет, что поверил Ротенбергу и теперь знает, кто хозяин дворца. Они же не для того затевали "расследование", чтобы узнать какую-то правду. "Расследование" было способом нанести удар, причём не по "режиму" и не лично по президенту Путину, а по России.
Пятую колонну не интересуют реальные проблемы России
Никакая информация, пусть из первых уст, пусть из трижды проверенных источников, остановить "освободителей" не может. Потому что дело тут не в информации, не в правде, не в борьбе с коррупцией. Дело в том, что организаторам новой русской смуты нужен пропагандистский фон. Вся разница, что до сегодняшнего дня этот негативный фон создавали, крича "Скажите нам правду!" и "Признайтесь!", а теперь будут делать то же самое с криками "Не верим!" и "Это он по приказу Путина, он его старый друг!".
К СМИ, российским и западным, меньше всего претензий: увы, медиа обсуждают то, о чём интересно читать и слушать публике. И сам я уже не раз что-то на эту тему говорил и писал, и Царьград различные источники информации по теме находил. Дело житейское. Но что, если на несколько минут подняться над житейским? Что, если задаться вопросом: точно ли эта тема настолько важна?
Ну давайте посмотрим на масштаб событий. По словам Навального, объект в Геленджике стоил кому-то (но не бюджету России) что-то около одного миллиарда долларов – 70 миллиардов рублей. Казалось бы, как дорого! Но это только казалось бы. В масштабах российской экономики эти деньги ничтожны. В масштабах тех проблем, которые сейчас решает Россия, этой суммой вовсе можно пренебречь.
Вот уровень проблем российской внутренней политики и объёмы средств, которые есть у страны и могли бы быть потрачены на их решение. Наконец, средства, которые выводятся из страны, в частности бенефициарами Сбера, также исчисляются триллионами. Объёмы средств на зарубежных счетах российского бизнеса – более 13 триллионов. Столько же находится в российском Фонде национального благосостояния.
Никакие "расследователи" этого не видят, этих тем не поднимают. Почему? Да потому что их не интересует решение внутренних российских проблем. Никаких. Смысл их деятельности в том, чтобы обвинить хоть в чём-то российского президента и, вызвав возмущение части населения, спровоцировать протестные выступления.
А западные партнёры боятся разговора об интересах России
То же и с точки зрения внешней политики. Зачем нужен шум по поводу "дворца"? Чтобы иметь возможность обосновать новые санкции против России и иметь возможность сказать, что пятая колонна внутри страны – это не наймиты Запада, а борцы с коррупцией. Всё. Больше никакого смысла у этого шума нет. Ситуация проста как мычание: нельзя обосновать остановку строительства того же "Северного потока" интересами Германии. Он выгоден Германии. Но можно сказать немцам, что они сотрудничают с режимом, который, во-первых, коррумпирован, а во-вторых, оказывает давление на борцов с коррупцией, нарушает права человека. Точно так же и с любыми другими странами Европы.
Что же делать "нашим западным партнёрам", чтобы не допустить этого сближения? Очевидно, необходимо, с одной стороны, ослабить Россию внутренними проблемами, смутой – насколько это возможно. А с другой стороны, доказывать европейцам, что с этим режимом в России дела иметь нельзя.
Вот на достижение этой цели и работает "берлинский пациент", точнее для достижения этой цели его используют. Вначале "травят" и лечат в Германии, затем отправляют в Россию, где его – без вариантов – обязаны задержать и арестовать. Потом от его имени публикуют заранее смонтированное "расследование", которое вроде бы делает его храбрым разоблачителем. Тут главное – не содержание "разоблачения", не тот факт, что "разоблачители" в свою очередь очень быстро оказываются разоблачены как распространители недостоверных сведений. Тут главное – принцип Sow Must Go On. Что бы ни происходило в информационном пространстве, всё хорошо, всякое лыко в строку.
И разумеется, требовать отпустить "политзаключённых". С политзаключёнными этими та же петрушка. Чтобы обвинять режим, их должно становиться всё больше. Значит, "освободителям" приходится совершать у всех на глазах новые преступления, призывать к участию в незаконных акциях протеста, склонять к этому детей. Не потому, что акции протеста действительно могут поколебать политический строй, а потому, что эти попытки постоянно будут в центре внимания.
Что со всем этим делать государству Российскому? По-видимому, советов тут два.
Первый – ни в коем случае не нарушать собственных законов. Организаторы массовых беспорядков, люди, призывавшие к участию в этих беспорядках детей, должны сидеть в тюрьме. Пусть весь "цивилизованный мир" зовёт их узниками совести – это совершенно неважно. Попытка ввергнуть Россию в новую смуту должна караться по всей строгости закона.
Второй. Вести разговор – и с гражданами России, и с внешнеполитическими партнёрами – о том, что действительно важно. О развитии страны, экономики и социальной сферы. О новых рабочих местах, поддержке бизнеса, восстановлении системы образования. О судьбах русского языка, о перспективах интеграции с Россией Белоруссии и Донбасса.
Именно так и должна выглядеть настоящая русская повестка дня: как разговор о главном и действительно достойном внимания. Пусть "освободители" говорят о цене интерьеров и "складах грязи". Российское государство должно говорить городу и миру о своих границах, своём будущем, об уровне жизни русских людей.
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2021, 07:50
|
29 января 2021, 00:00
|
27 января 2021, 10:25
|
30 января 2021, 00:45
|
28 января 2021, 20:20
|
26 января 2021, 13:20
|
24 января 2021, 11:50