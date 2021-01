Вас надули! "Дворец Путина" продолжит выводить людей на улицы

Автор:

Андрей Перла

В "деле о дворце" новый поворот. Миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал в интервью телеграм-каналу Mash о пресловутом дворце:

Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка – место шикарное

(цитируем по РБК).

Тут надо сразу разочаровать всех благонамеренных людей: закрыть тему таким образом не получится. Ни один из "освободителей", видевших или слышавших о "расследовании" имени Навального ("изготовленном", как недавно выяснилось, в Германии на деньги ЦРУ), не скажет, что поверил Ротенбергу и теперь знает, кто хозяин дворца. Они же не для того затевали "расследование", чтобы узнать какую-то правду. "Расследование" было способом нанести удар, причём не по "режиму" и не лично по президенту Путину, а по России.

Пятую колонну не интересуют реальные проблемы России

Никакая информация, пусть из первых уст, пусть из трижды проверенных источников, остановить "освободителей" не может. Потому что дело тут не в информации, не в правде, не в борьбе с коррупцией. Дело в том, что организаторам новой русской смуты нужен пропагандистский фон. Вся разница, что до сегодняшнего дня этот негативный фон создавали, крича "Скажите нам правду!" и "Признайтесь!", а теперь будут делать то же самое с криками "Не верим!" и "Это он по приказу Путина, он его старый друг!".

По-человечески, не знаю, как вам, а мне по ходу всей этой истории с "дворцом Путина" всё время хочется спросить: люди, вам что, обсуждать больше нечего?

К СМИ, российским и западным, меньше всего претензий: увы, медиа обсуждают то, о чём интересно читать и слушать публике. И сам я уже не раз что-то на эту тему говорил и писал, и Царьград различные источники информации по теме находил. Дело житейское. Но что, если на несколько минут подняться над житейским? Что, если задаться вопросом: точно ли эта тема настолько важна?

Ну давайте посмотрим на масштаб событий. По словам Навального, объект в Геленджике стоил кому-то (но не бюджету России) что-то около одного миллиарда долларов – 70 миллиардов рублей. Казалось бы, как дорого! Но это только казалось бы. В масштабах российской экономики эти деньги ничтожны. В масштабах тех проблем, которые сейчас решает Россия, этой суммой вовсе можно пренебречь.

Ну в самом деле, только неосвоенная часть бюджета России в 2020 году – один триллион рублей. Совокупный государственный долг субъектов Российской Федерации по итогам прошлого года – 700 миллиардов рублей. Для того чтобы довести уровень поддержки многодетных семей до необходимого, как писал Царьград накануне, нужно 2,5 триллиона рублей (как раз объём переходящих остатков средств на счетах Министерства финансов России).

Вот уровень проблем российской внутренней политики и объёмы средств, которые есть у страны и могли бы быть потрачены на их решение. Наконец, средства, которые выводятся из страны, в частности бенефициарами Сбера, также исчисляются триллионами. Объёмы средств на зарубежных счетах российского бизнеса – более 13 триллионов. Столько же находится в российском Фонде национального благосостояния.

Никакие "расследователи" этого не видят, этих тем не поднимают. Почему? Да потому что их не интересует решение внутренних российских проблем. Никаких. Смысл их деятельности в том, чтобы обвинить хоть в чём-то российского президента и, вызвав возмущение части населения, спровоцировать протестные выступления.

А западные партнёры боятся разговора об интересах России

То же и с точки зрения внешней политики. Зачем нужен шум по поводу "дворца"? Чтобы иметь возможность обосновать новые санкции против России и иметь возможность сказать, что пятая колонна внутри страны – это не наймиты Запада, а борцы с коррупцией. Всё. Больше никакого смысла у этого шума нет. Ситуация проста как мычание: нельзя обосновать остановку строительства того же "Северного потока" интересами Германии. Он выгоден Германии. Но можно сказать немцам, что они сотрудничают с режимом, который, во-первых, коррумпирован, а во-вторых, оказывает давление на борцов с коррупцией, нарушает права человека. Точно так же и с любыми другими странами Европы.

Даже такая организация – иностранный агент, как Московский центр Карнеги, в лице руководителя своего русскоязычного сайта Александра Баунова признаёт: ослабление США должно способствовать сближению Европы и России, а ослабление США – это факт.

Что же делать "нашим западным партнёрам", чтобы не допустить этого сближения? Очевидно, необходимо, с одной стороны, ослабить Россию внутренними проблемами, смутой – насколько это возможно. А с другой стороны, доказывать европейцам, что с этим режимом в России дела иметь нельзя.

Вот на достижение этой цели и работает "берлинский пациент", точнее для достижения этой цели его используют. Вначале "травят" и лечат в Германии, затем отправляют в Россию, где его – без вариантов – обязаны задержать и арестовать. Потом от его имени публикуют заранее смонтированное "расследование", которое вроде бы делает его храбрым разоблачителем. Тут главное – не содержание "разоблачения", не тот факт, что "разоблачители" в свою очередь очень быстро оказываются разоблачены как распространители недостоверных сведений. Тут главное – принцип Sow Must Go On. Что бы ни происходило в информационном пространстве, всё хорошо, всякое лыко в строку.

Если "режим" что-то разъясняет – он оправдывается, стало быть, виноват. Если режим этого не делает, так у него надо требовать разъяснений.

И разумеется, требовать отпустить "политзаключённых". С политзаключёнными этими та же петрушка. Чтобы обвинять режим, их должно становиться всё больше. Значит, "освободителям" приходится совершать у всех на глазах новые преступления, призывать к участию в незаконных акциях протеста, склонять к этому детей. Не потому, что акции протеста действительно могут поколебать политический строй, а потому, что эти попытки постоянно будут в центре внимания.

Что со всем этим делать государству Российскому? По-видимому, советов тут два.

Первый – ни в коем случае не нарушать собственных законов. Организаторы массовых беспорядков, люди, призывавшие к участию в этих беспорядках детей, должны сидеть в тюрьме. Пусть весь "цивилизованный мир" зовёт их узниками совести – это совершенно неважно. Попытка ввергнуть Россию в новую смуту должна караться по всей строгости закона.

Второй. Вести разговор – и с гражданами России, и с внешнеполитическими партнёрами – о том, что действительно важно. О развитии страны, экономики и социальной сферы. О новых рабочих местах, поддержке бизнеса, восстановлении системы образования. О судьбах русского языка, о перспективах интеграции с Россией Белоруссии и Донбасса.

Именно так и должна выглядеть настоящая русская повестка дня: как разговор о главном и действительно достойном внимания. Пусть "освободители" говорят о цене интерьеров и "складах грязи". Российское государство должно говорить городу и миру о своих границах, своём будущем, об уровне жизни русских людей.