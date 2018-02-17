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Вас дурят каждый божий день: Захарова призвала украинцев не позволять политикам себя обманывать
17 февраля 2018, 20:24 • 156 • Политика
Представительница МИД РФ прокомментировала фотографии лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и посла России в ФРГ Сергея Нечаева.
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев действительно общались на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявила представительница МИД России Мария Захарова.
Она отреагировала на заявление "Батькивщины", в котором совместные фото Тимошенко и Нечаева, опубликованные Захаровой, назвали "кремлевской провокацией". На самом деле политиков также снимали журналисты и другие делегаты форума.
Захарова призвала украинцев просыпаться. "Вас дурят каждый божий день", - написала она.
Она также отметила, что не надо любить русских, надо любить себя и свою страну и не позволять себя обманывать.
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