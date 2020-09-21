"Варварские действия": вероятный преемник Меркель обвинил Россию в проблемах Европы

Фридрих Мерц. Фото: Peter Steffen/dpa/www.globallookpress.com

Со сменой канцлера Берлин может занять непримиримую позицию в отношении Москвы

Миграционный кризис и последовавшие за этим социально-экономические проблемы обрушились на Европу из-за России. Об этом заявил один из лидеров Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц. Именно его прочат в преемники канцлера Ангелы Меркель.

По словам Мерца, поток беженцев из Сирии в страны ЕС устремился из-за "варварских действий российской армии, за которые несет ответственность Путин".

"Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых", – высказался политик в интервью Bild.

Да и многие другие проблемы, возникающие у стран ЕС, начинаются по вине России, уверен Мерц. В качестве примера он привел ситуацию с блогером Алексеем Навальным, из-за которой напряженность в отношениях с Москвой значительно возросла. По мнению политика, ни Европа, ни Германия не являются причиной эскалации. Это Россия отказывается расследовать совершенное на ее территории преступление. Поэтому Берлин должен понять, что действовать столь же лояльно по отношению в Москве нельзя, курс должен быть ужесточен, призвал Мерц.

Ранее Мерц заявил, что проект "Северный поток-2" должен быть приостановлен года на два, пока специалисты не расследуют инцидент с Навальным и не установят точную причину его отравления.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже допустила, что из-за Навального против РФ могут быть введены санкции, затрагивающие "Северный поток-2". Однако против выступили в партии ХСС, составляющие с ХДС правящую коалицию в ФРГ.

Выборы нового председателя ХДС должны пройти в декабре 2020 года. Победитель станет, скорее всего, и новым канцлером Германии. Меркель еще в 2018 г. говорила, что больше не будет баллотироваться на новый срок. Ее предполагаемая преемница, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ушла в отставку из-за скандала.