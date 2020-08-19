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Варушиць или вооружить? Призывы минского рабочего повергли в смятение

19 августа 2020, 05:45  •  152 • В мире
В Сети пользователи иронично оценили заявление одного из протестующих, который попытался объяснить на искажённом белорусском языке свои мотивы. В частности, его слова, что нужно "варушиць" (расшевелить) рабочих, восприняли как призывы их вооружить.
Один из протестующих около Минского подшипникового завода по-белорусски попытался объяснить свои мотивы протестовать. По его словам, его обескуражило то, как силовики разгоняли протесты. Людей "просто изувечили, растерзали, убили в автозаках, убили в тюрьме", - рассказал он журналисту.
Однако его посыл поняли не все - проблема оказалась в том, что мужчина изъяснялся на смеси белорусского и русского языков и получилась путаница.
К примеру, в своей речи он заявил, что протестующие намерены "варушиць" (расшевелить) рабочих. Однако в комментариях пользователи это расслышали иначе - как вооружить рабочих.
"Ну а о каких мирных протестах может идти речь, если говоришь: вооружить рабочий класс", - замечает Ярослав.
Скриншот twitter.com/Enchanteressse
"Один из протестующих около Минского подшипникового завода. Когда перед глазами нет методички и забыл, в какой стране находишься", - намекая на украинских демонстрантов на майдане, отметила в Twitter Елена Петрова.
"Вот прикол. Методичку не выучил, но вышел на протест, чтобы заработать!" - шутит Коля Тихий.
"Он говорит на трасянке - смесь русского и белорусского языков, аналог украинского суржика. Скорее всего, уроженец периферии. В деревнях так и разговаривают. Краина - страна", - объяснил Владимир Владимирович.
"МВД Белоруссии надо проверить данные по гостиницам и агентствам недвижимости на предмет всплеска спроса на гостиничные номера и аренду квартир перед голосованием и началом протестов... А то завезённых протестунов ведь селить где-то надо", - рекомендует Алексей Пальчун.

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