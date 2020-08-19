Варушиць или вооружить? Призывы минского рабочего повергли в смятение

Один из протестующих около Минского подшипникового завода по-белорусски попытался объяснить свои мотивы протестовать. По его словам, его обескуражило то, как силовики разгоняли протесты. Людей "просто изувечили, растерзали, убили в автозаках, убили в тюрьме", - рассказал он журналисту.

Однако его посыл поняли не все - проблема оказалась в том, что мужчина изъяснялся на смеси белорусского и русского языков и получилась путаница.

К примеру, в своей речи он заявил, что протестующие намерены "варушиць" (расшевелить) рабочих. Однако в комментариях пользователи это расслышали иначе - как вооружить рабочих.

"Ну а о каких мирных протестах может идти речь, если говоришь: вооружить рабочий класс", - замечает Ярослав.

Скриншот twitter.com/Enchanteressse

"Один из протестующих около Минского подшипникового завода. Когда перед глазами нет методички и забыл, в какой стране находишься", - намекая на украинских демонстрантов на майдане, отметила в Twitter Елена Петрова.

"Вот прикол. Методичку не выучил, но вышел на протест, чтобы заработать!" - шутит Коля Тихий.

"Он говорит на трасянке - смесь русского и белорусского языков, аналог украинского суржика. Скорее всего, уроженец периферии. В деревнях так и разговаривают. Краина - страна", - объяснил Владимир Владимирович.

"МВД Белоруссии надо проверить данные по гостиницам и агентствам недвижимости на предмет всплеска спроса на гостиничные номера и аренду квартир перед голосованием и началом протестов... А то завезённых протестунов ведь селить где-то надо", - рекомендует Алексей Пальчун.