Варшаву и Будапешт объединяют трения с Брюсселем

Виктор Орбан: «старая Европа» зарабатывает на таких странах, как Польша и Венгрия

Главными темами переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким в ходе однодневного визита венгерского премьера в Польшу 14 мая 2018 г. были вопросы формирования бюджета ЕС, миграционный кризис, а также усиление позиций Восточной Европы в рамках Евросоюза.

В представленном Европейской комиссией (ЕК) проекте бюджета ЕС на 2020-2027 гг. предусмотрено увеличение бюджетных отчислений для одних стран (Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды и др.) и сокращение финансовой помощи для Польши и Венгрии. Польская и венгерская судебные системы, по мнению Брюсселя, лишены независимости. В качестве основания для сокращения помощи будет использована не ст.7 Договора о Европейском союзе, позволяющая лишать членов ЕС права голоса, а более нейтральная ст.322 о финансовом администрировании.

В ответ венгерский премьер Виктор Орбан обвинил «старую Европу» в том, что она зарабатывают на таких странах, как Польша и Венгрия.

Польское и венгерское правительства выступают решительно против навязываемых Брюсселем миграционных квот. Польша отбивается от квот утверждениями, что она уже приняла больше миллиона мигрантов (имеются в виду украинские гастарбайтеры), Венгрия – заявлениями о мигрантах из Африки и с Ближнего Востока как угрозе национальной безопасности и культуре.

Проблему миграции Орбан называет самой важной политической темой для демократии. Нынешний состав Европарламента, принимавший решение о распределении мигрантов, избирался в 2014 г., до миграционного кризиса 2015-2016 гг., и должен обновиться после выборов 2019 г. «Может, более рассудительно и более демократично дождаться выборов в Европарламент следующего года, когда граждане смогут принимать решение, зная характер и масштабы данной проблемы?» – спрашивает Орбан.

В октябре 2016 г. на референдуме в Венгрии 92,29% венгров сказали «нет» приёму мигрантам, и Орбан надеется, что такие настроения, свойственные не только венграм, подскажут, как проголосовать на выборах в Европарламент в 2019 г.

Однако выборы 2019 г. будут отличаться упором на формирование транснациональных политических сил с целью «строительства подлинно европейской общественной сферы»; транснациональным партиям планируется выделить 30 мест. Венгрия и Польша – против размывания национального представительства. Они справедливо опасаются, что транснациональная повестка дискриминирует Восточную Европу. Германия тоже против, но по другим причинам: она видит Европу сферой своего влияния и не желает делиться властью с транснациональным силами, в составе которых возьмут верх Великобритания и Франция.

Вместе с тем взгляды на будущее «объединённой Европы» у Польши и Венгрии разнятся. Будапешт крайне ревниво относится к суверенитету Венгрии, в том числе в военной сфере. Принцип Орбана: сильная Венгрия невозможна без сильной армии, а защита Венгрии – дело самих венгров, а не НАТО или ЕС. В ближайшие годы военный бюджет Венгрии увеличится практически вдвое. Это – ответ Будапешта на инициативу Германии о создании единой европейской армии.

Польша тоже против создания армии Евросоюза, но исходит из того, что такая армия «подорвала бы единую оборону НАТО» (читай: снизила бы военное влияние США в Европе). Тот же смысл несёт польский проект Троеморья (Адриатика – Балтика – Чёрное море). Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский по итогам переговоров Виктора Орбана и Анджея Дуда сказал: «Разговаривали о том, как сделать нашу часть Европы более сплочённой и экономически сильной. Это созвучно концепции Троеморья. Премьер Орбан… отмечает в этом проекте инфраструктурного объединения нашей части Европы очень важную роль Венгрии и Польши».

В отличие от Польши Венгрия рассматривает Троеморье не как военно-политический союз антироссийской направленности, а как экономический проект и инструмент сплочения Восточной Европы, об отличиях которой от остальной Европы Орбан регулярно говорит.