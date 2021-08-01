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Варшавское восстание 1944 года – всплеск польского шовинизма

01 августа 2021, 18:05  •  66 • В мире
31 июля Польша вспоминала очередную годовщину Варшавского восстания 1944 г. Эта тема – предмет острых идеологических споров, а сам факт восстания и его разгром гитлеровцами используется как пропагандистское оружие. Оно направлено против исторической памяти и служит обвинениям Красной армии в преднамеренном неоказании помощи восставшим, что повлекло за собой гибель около 200 тыс. поляков и разрушение половины Варшавы.
Восстание было поднято командующим Армии Крайовой (АК) генералом Тадеушем Коморовским (Tadeusz Komorowski) сразу после того, как полковник Антоний Хрущель (Antoni Chruściel) сообщил ему ложную информацию о приближении советских танков к предместьям Варшавы. Коморовский хотел опередить Красную армию, но плохо подготовленное восстание было обречено на разгром.
В Польше создан миф о том, что на два месяца, в течение которых длилось восстание, польская столица превратилась в независимую демократическую Речь Посполитую, со своими органами власти и «органами правопорядка» в виде АК. Если банды АК, терроризировавшие православное население Западной Украины и Западной Белоруссии, убивавшие евреев и солдат Войска Польского, нападавшие на тылы советских войск и вступавшие в ситуативный сговор с гитлеровцами – это символ демократичности Речи Посполитой, то чем такая демократия отличается от тирании?
После разгрома Варшавского восстания покоритель Варшавы обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах предложил присмиревшему Коморовскому вместе бороться против СССР. Предложение фон дем Баха обсуждалось высшим руководством АК.
Боевики АК составили костяк восстания, вынашивая планы захвата «восточных территорий» – литовских, украинских и белорусских земель, бывших некогда частью Речи Посполитой. Население этих земель приговаривались к насильственной полонизации и окатоличиванию.
Вопреки утверждениям нынешних польских пропагандистов, советское командование оказало поддержку Варшаве, сбрасывая с самолётов оружие и амуницию.
В разгроме восставших в Варшаве поляков виноваты сами поляки. Эмигрантское правительство в Лондоне, руководившее восстанием, мечтая о Речи Посполитой "от моря до моря", за счёт оккупации советских земель. Восставшая Варшава стала жертвой польского шовинизма.
Соб. корр. ФСК
На фото: присмиревший генерал Коморовский капитулирует перед обергруппенфюрером СС фон дер Бахом

Фонд Стратегической Культуры

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