Варшавский курс: как победа Анджея Дуды на выборах повлияет на политику Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда опередил на выборах своего соперника, столичного мэра Рафала Тшасковского. По итогам обработки 100% голосов разрыв между кандидатами составил чуть больше двух процентов. По мнению экспертов, этот результат говорит о том, что правящая партия «Право и справедливость» не пользуется безоговорочной поддержкой в стране и в польском обществе наметился раскол между сторонниками либеральных и консервативных ценностей. Что касается влияния итогов голосования на отношения Польши с ЕС и Россией, политологи напоминают, что Польша рассчитывает получить статус регионального лидера при поддержке США и сделала ставку на сближение с Вашингтоном. При Дуде страна и дальше будет следовать этому курсу, невзирая на трения в отношениях с Берлином и Москвой, уверены аналитики.

Действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу во втором туре выборов и будет возглавлять страну на протяжении ещё одного срока. Политик, представляющий правящую национал-консервативную партию «Право и справедливость» («ПиС») набрал 51,03% голосов. Такие данные представила Национальная избирательная комиссия, подсчитав 100% бюллетеней.

Соперник Дуды, представитель оппозиционной центристской партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский, проиграл с минимальным отрывом. Выборы состоялись при явке 68,12%, что стало самым высоким показателем активности избирателей за последние тридцать лет.

Напомним, второй тур президентских выборов был назначен в Польше после того, как в первом Анджей Дуда и Рафал Тшасковский набрали по 43,5% и 30,46% голосов соответственно.

«Чуда не произошло»

В своей предвыборной кампании Анджей Дуда сделал акцент на мерах государственной поддержки населения, общая сохранить и нарастить социальные программы для польских семей. Политик также обещал, что пенсионный возраст в стране не будет повышен, а пенсионеры старше 75 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Кроме того, Дуда обещал позаботиться и о молодых матерях, обеспечив им комфортные условия труда. Как говорилось в программе политика, материнство не должно быть препятствием для профессиональной карьеры женщины.

Отдельный блок предвыборных обещаний Анджея Дуды был посвящён защите консервативных ценностей. Так, брак должен быть исключительно союзом женщины и мужчины, а идеология ЛГБТ-движения не должна проникать в государственные учреждения. При этом родители должны иметь право самостоятельно решать, как именно воспитывать своих детей, говорится в программе.

Рафал Тшасковский

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© Aleksandra Szmigiel

Соперник Анджея Дуды, мэр Варшавы Рафал Тшасковский ранее ввёл в польской столице так называемую «Карту ЛГБТ». В рамках проекта предусмотрено, в частности, проведение антидискриминационных уроков и уроков полового воспитания в школах. Однако во время президентской кампании политик заявил, что не планирует распространять этот опыт на всю страну в случае своей победы.

В то же время, Тшасковский обещал бороться за улучшение экологической ситуации в стране и ввести специальные экологические субсидии для населения, а также привлечь в экономику инвестиции. Для этого он пообещал создать специальный фонд, частично финансируемый Евросоюзом. Политик также намеревался в случае своей победы отменить налоги на прибыль граждан, получающих меньше 30 тыс. злотых в год (около $7600) и восстановить верховенство закона и независимость судебной власти.

Во внешней политике соперник Анджея Дуды намеревался восстановить испорченный за последние годы имидж Польши и проводить «мудрый» курс. Тшасковский обещал создать условия для диалога с Германией, а также с Францией и другими европейскими союзниками Варшавы. Отдельный пункт программы посвящен отношениям с Россией: в «Гражданской платформе» напоминают о том, что поляки и русские всегда жили рядом друг с другом.

«Польша и Россия научились жить рядом, но друг без друга. Поляки и россияне всегда были близки друг другу. Став президентом, я заявлю о том, что я всегда открыт к переговорам о том, как улучшить наши отношения с Россией. Ведь два таких великих народа способны на большее, нежели оставаться в бесконечном тупике», — говорится в программе.

По мнению экспертов, тот факт, что кандидаты набрали почти равное количество голосов во втором туре, говорит о глубоком ценностном расколе в польском обществе.

«Речь идёт о противостоянии в области общечеловеческих, общественных и внешнеполитических ценностей. Причём более бедная восточная часть страны, которая когда-то входила в состав Российской и Австрийской империй, голосовала преимущественно за Дуду, а более зажиточная западная Польша — за Тшасковского», — пояснил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

При этом результаты выборов не стали политическим триумфом для партии «Право и справедливость», хотя её кандидат и сохранил за собой президентское кресло.

«ПиС» не укрепила свою власть, а всего лишь сохранила её. Да, не произошло чуда, на которое надеялась оппозиция, но и популярность Дуды тоже очень просела с мая текущего года, когда ему пророчили уверенную победу», — отметил в беседе с RT политолог Станислав Кувалдин.

Конфронтационная позиция

Победа Анджея Дуды на выборах может стать прологом к дальнейшему ухудшению отношений Варшавы и Брюсселя. Такие опасения звучат в СМИ ФРГ. Как отмечает германское издание Handelsblatt, во время предвыборной борьбы представитель правящей партии Анджей Дуда активно эксплуатировал антинемецкие настроения, а также пытался завоевать симпатии откровенных праворадикалов и евроскептиков.

Как ранее прогнозировало другое германское СМИ, издание Die Welt, победа Анджея Дуды на выборах может означать дальнейшую деградацию отношений Варшавы и Брюсселя. Дело в том, что во время избирательной кампании действующий президент усиленно заигрывал с партией «Конфедерация», чьей целью является выход Польши из ЕС.

Протесты против судебной реформы в Польше

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Впрочем, охлаждение в польско-европейских отношениях началось задолго до избирательной кампании 2020 года. Так, в ноябре 2018 года председатель Европейского союза (тогда этот пост занимал Дональд Туск) предупредил, что польские власти могут спровоцировать выход страны из ЕС, даже не желая этого.

Заявление прозвучало на фоне серьёзных разногласий между Варшавой и Брюсселем из-за проводимой польскими консерваторами судебной реформы. Напомним, ранее правящая в Польше партия «Право и справедливость» приняла ряд поправок, влияющих на работу судов. Из-за отказа президента Анджея Дуды привести к присяге пятерых судей КС, которые были выбраны предыдущим составом польского сейма, в стране ранее разразился конституционный кризис.

В Евросоюзе действия правящей в Польше партии посчитали покушением на независимость судебной ветви власти, Брюссель даже пригрозил Варшаве санкциями.

Со своей стороны, Варшава всё чаще допускает прямые выпады против Берлина. К примеру, в сентябре прошлого года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы ФРГ компенсировала ущерб, нанесённый Польше во время Второй мировой войны.

Кроме того, сейчас Варшава готовится принять на своей территории часть американского военного контингента, который Пентагон намерен вывести из Германии. О планах передислоцировать часть военнослужащих из ФРГ в Польшу ранее заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома также подчеркнул, что Польша является одной из немногих стран, исполняющих свои бюджетные обязательства в рамках НАТО.

При этом передислокация американского военного контингента в Польшу способна усилить военно-политическую напряжённость на западных рубежах России.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Однако готовность Польши предоставить свою территорию для размещения военной инфраструктуры третьих стран, а также НАТО, уже может угрожать России.

«Нам это неприятно, и главное — что это вынуждает нас предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — добавил Песков.

При этом в новой Стратегии национальной безопасности республики Польши в качестве главной угрозы называется «неоимперская политика» России, проводимая «с помощью военной силы».

По мнению Станислава Кувалдина, исход президентских выборов в Польше мало повлияет на ситуацию в российско-польских отношениях.

«По большому счёту, в Польше нет партий, всерьёз выступающих за налаживание отношений с Россией, несмотря на отдельные заявления. Отношения, разумеется, не улучшатся, но и не ухудшатся», — считает эксперт.

Американские военнослужащие

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Сохранится прежняя политика и в отношении ЕС, потому что Варшава заинтересована в получении европейских дотаций, добавил Кувалдин.

«Польша и дальше будет возмутителем европейского спокойствия, натянутость в отношениях с ЕС сохранится, но польские власти это не очень сильно беспокоит. Варшава хочет развивать более тесные отношения с США, это её цель», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Вадим Трухачёв.

«Маловероятно, что Польша покинет Евросоюз, хотя ухудшение отношений продолжится. На самом деле, оценивая ситуацию нужно учесть, что Польша считает себя великой державой и намерена при помощи США утвердить своё лидерство в регионе. Однако не факт, что Польша сможет в итоге стать региональной державой — она не обладает для этого нужными силами», — подытожил эксперт.