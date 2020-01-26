Варшавские запросы: почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. В Госдуме и Совете Федерации назвали подобные требования безнравственными, напомнив политику, что советский народ понёс огромные потери, освобождая Польшу от нацизма, а после войны вкладывал средства в восстановление страны. Опрошенные RT эксперты, в свою очередь, отметили, что претензии Варшавы не имеют под собой ни юридических, ни исторических оснований и рассчитаны главным образом на внутреннюю аудиторию.

Мероприятия в Варшаве, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны AFP © Janek SKARZYNSKI

Позиция лидера польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, требующего от Германии и России компенсаций за ущерб, нанесённый Польше в годы Второй мировой войны, является несостоятельной и исторически неграмотной, уверены эксперты.

О финансовых претензиях к Москве и Берлину Качиньский заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Вы правы: Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение застанет момент, когда Москва признает свою ответственность. Одно я могу сказать наверняка: у наших требований нет срока годности!» — заявил Качиньский.

Он также обвинил Россию и её президента в историческом ревизионизме.

«Но мир знает правду: 17 сентября 1939 года на Польшу напал сталинский Советский Союз, — заявил лидер «Права и справедливости».

Также политик выразил сожаление в связи с тем, что президент Польши Анджей Дуда не смог выступить на Международном форуме памяти жертв холокоста в Израиле, где он мог бы восстановить «историческую правду». При этом Качиньский доволен тем, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель признали вину немцев за начало Второй мировой войны.

«Из-за них России и её президенту было гораздо тяжелее распространять ложь и выставлять Польшу в дурном свете», — добавил Качиньский.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT назвал слова Качиньского безнравственными.

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Reuters

© Kacper Pempel

«Иначе как политическим бредом это назвать невозможно. Уж если измерять всё в каких-то деньгах, нельзя представить себе, сколько стоит та бесценная кровь, которую пролили наши отцы и деды, освобождая Польшу от немецких оккупантов. Абсолютно безнравственно требовать от России какую-то компенсацию», — считает сенатор.

Морозов также отметил, что подобное заявление лидера правящей партии Польши «политически недальновидно и говорит о попытке переиначить историю и нажиться на этом».

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT отметил, что советские солдаты принесли огромную жертву, освобождая Польшу от нацистов.

«Подобные заявления — позор и стыд для Варшавы. Наши солдаты и офицеры боролись за освобождение Польши, оберегая и защищая гражданское население», — отметил он.

По его словам, после войны Советский Союз вложил огромные средства в восстановление этой страны.

«Это несоизмеримо больше, чем какие-то возможные компенсации. Вступать в какие-либо дискуссии по этому поводу безумно неприятно, стыдно и обидно», — отметил депутат.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, комментируя ситуацию, заявил, что подобные заявления со стороны Качиньского являются попыткой сгладить запрет Анджею Дуде выступить на памятных мероприятиях по холокосту.

«Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне, — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме», — отметил Косачёв.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев напомнил, что предъявлять претензии по поводу исторических обид — давняя позиция партии «Право и справедливость».

«Польша не только России, но и Германии с Украиной предъявляет претензии. То, что СССР освободил Варшаву, для польской партии «Право и справедливость» не имеет никакого значения. Надо это воспринимать как природное явление, изменить позицию партии невозможно, а дискутировать с ней не имеет смысла», — считает эксперт.

Отсроченные претензии

Ярослав Качиньский не в первый раз поднимает вопрос о репарациях от Германии за нанесённый во время Второй мировой войны ущерб. Он вернул эту тему в активное обсуждение летом 2017 года, когда заявил, что Польша не отказывалась от компенсаций со стороны немцев. Такую же точку зрения выразил и занимавший тогда пост министра обороны Антоний Мацеревич, отметивший, что у страны есть юридические основания для такой позиции.

Сторонники партии «Право и справедливость» во время демонстрации в Варшаве

Reuters

© Kacper Pempel

Вскоре в парламенте Польши была создана рабочая группа по вопросам военных репараций, которая оценила размер ущерба примерно в $1 трлн. Эта цифра превышает сделанные ещё в 1947 году расчёты, согласно которым нанесённый ущерб оценивался в $48 млрд, что в пересчёте на сегодняшний день составляет примерно $850 млрд.

Кроме того, в Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года, согласно которому Польша отказывалась от репараций, было подписано под давлением СССР и затрагивало Германскую Демократическую Республику и Польскую Народную Республику (обе были членами Варшавского блока), которые не являлись самостоятельными государствами.

Вернулись поляки к этому вопросу и в 2019 году. В интервью Bild Анджей Дуда заявил о намерении «выставить счёт» Германии за ущерб, который был нанесён стране в годы Второй мировой войны.

«Почти шесть миллионов польских граждан были убиты, наши города были в руинах, наша столица полностью разрушена. Большинство убитых были невинными гражданскими лицами», — заявил глава государства.

В сентябре 2019 года эту позицию подтвердил премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что потери Польши в «десятки раз» превысили затраты на создание Центрального промышленного региона в стране в конце 1930-х годов (один из крупнейших экономических проектов Второй Польской республики).

«Поэтому о тех потерях нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба», — заявил польский премьер.

МИД Германии неоднократно указывал Варшаве на то, что считает вопрос репараций закрытым. В частности, такую позицию в августе 2019 года озвучил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отметив при этом, что немцы не снимают с себя моральную ответственность за преступления нацистского режима.

Кампания по дезинформации

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

«По нашим данным... недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по непосредственно исторической тематике, касающейся Второй мировой войны и — в нашем случае — Великой Отечественной войны», — сказала она.

Захарова отметила, что в этом вопросе польские власти руководствуются в том числе внутриполитическими интересами.

Схожую точку зрения разделяет и Вадим Волобуев.

«Требования Качиньского по поводу компенсаций за разрушения — это глупости, политиканство, они не имеют никакого обоснования. Это настолько же абсурдно, как и триллионные претензии польской партии к Германии. Это рассчитано в большей степени на польского избирателя», — отметил эксперт.

По мнению кандидата исторических наук, преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадима Трухачёва, власти Польши сделали спекуляции на исторической теме основой своей внутренней и внешней политики.

«Естественно, денег Варшава ни от Москвы, ни от Берлина не получит. Это чистой воды сотрясание воздуха и позёрство, что свойственно современной Польше. Претензии к России абсурдны, а вопрос с Германией был урегулирован ещё в 1953 году, вследствие чего Польша получила немецкую территорию. Кроме того, Берлин выплачивает до сих пор компенсации узникам концлагерей вне зависимости от их национальности. Это чистой воды политические спекуляции и сотрясание воздуха», — заключил эксперт.