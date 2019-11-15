Варшавские аналитики: Россия не готова к ядерной войне • 89 • Аналитика

Всё же хорошо, что в мире есть такие две страны, как Украина и Польша, а также нанодержавы Прибалтики. Без них жизнь и информационное поле были бы серыми и скучными. Сколько радости и здорового, а иногда просто истерического смеха дарят только украинские СМИ! А политики, генералы и просто низовые "аватары" "самой сильной армии Вселенной"? Это же просто кладезь для шуток, море смеха и тонны ценнейшей информации для практикующих психиатров. Не отстают от них и блогеры с аналитиками. Польша в этом отношении иногда способна дать сто очков вперед даже Украине. Вот так произошло и сейчас. На этот раз на сцене со своим стендап-шоу некий "Варшавский институт" — "мозговой центр" польского происхождения и расположения, со своими "взрывающими Интернет" новостями о том, что "Россия не готова к ядерной войне", оказывается.



Удивительные открытия варшавских мастеров анализа

В статье, выложенной на сайте института, утверждается, что проведенные недавно стратегические командно-штабные учения (СКШУ) СЯС РФ "Гром-2019" якобы показали, что "стратегические арсеналы России находятся намного ниже ожидаемого (властями) уровня". Мол, сам Путин лично это видел, находясь "на главном командном пункте". Это поляки имеют в виду под ним НЦУО МО РФ. Вообще-то, управление ВС и тем более СЯС во время таких учений, как и во время войны, идет через систему центрального защищенного КП, запасных защищенных КП, защищенных КП видов и родов войск и, главное, воздушных и подвижных КП. А в НЦУО оно просто дублируется. Польские "аналитики" (кавычки тут совершенно уместны) считают, что Путин "лично в этом убедился, нажав кнопку, и увидев, что его приказ не выполнен — ракета не взлетела". Речь, очевидно, идет о том, что на СКШУ "Гром" был отменен один из двух пусков БРПЛ Р-29РКУ-02 "Станция-02" с борта РПКСН "Рязань" Краснознаменного Тихоокеанского флота (КТОФ).





Польский "мозговой центр" почему-то считает эту отмену "серьезной аварией" в "кульминационный момент учения", и что "до того проводились только одиночные пуски" ракет. Уровень знаний о наших СЯС и методиках испытаний просто фантастический, что и говорить.



Залпы "Осенней перестрелки"

Вообще-то, любой боевой ракетный комплекс морской компоненты СЯС всегда проходит испытания залповыми пусками в 2 и 4 БРПЛ, а в активе наших МСЯС есть и уникальная операция "Бегемот-2", когда в одном залпе был опустошен весь боекомплект РПКСН пр. 667БДРМ, то есть 16 ракет (ну, большая часть ракет была заменена на летающие макеты для бросковых пусков со включением первой ступени, но это непринципиально). И более того, даже новый сдаваемый на вооружение крейсер, как правило, выполняет залповый пуск 2 ракетами. При этом польский "институт" почему-то полагает, что на учениях использовались, в частности, только КР воздушного базирования Х-55, хотя вот как раз этой-то антикварной модификации и не было, и разница этой ракеты с Х-55МС и неядерной Х-555 весьма велика, не говоря уж о Х-101 и Х-102, которые и вовсе ракеты совсем иного поколения. Сами же поляки отмечают, что на "Громе" было рекордное число пусков ракет (и все запущенные были успешными), но этот рекорд — за счет КР большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также БР комплексов "Искандер-М".



Собственно БР стратегического радиуса было запущено столько же, сколько во всех остальных "осенних перестрелках", "осенних ядерных войнах" (и иногда весенних) — 3-4 ракеты всех типов, обычно это 1-2 МБР, и 1-2 БРПЛ. Причем БРПЛ, запускаемые с КТОФ на полигон на Севере, то есть на запад, обычно засчитываются как атака противника, то есть США. И в этой роли последние годы обычно как раз РПКСН пр. 667БДР и выступали, в частности, "Рязань" (которая теперь одна осталась из всего этого проекта в строю). Новые ракетоносцы пр. 955 с "Булавами" по ряду причин стрельб в этом направлении пока не производят (эти причины не имеют ничего общего с их боеготовностью и вообще ракетами, причины совсем иного характера). А вот пуск с запада на восток — это уже наш встречный, ответно-встречный или ответный удар, а то и "удар в назначенное время" по американскому супостату-агрессору. И сценарий и ход нынешних учений, когда дойдет до американских штабов, даст немало грустной пищи для размышлений и поводов для действий. В чем драма отмены (по неизвестной причине) пуска одной ракеты из двух назначенных — непонятно никому из специалистов, это вполне рабочий момент. Но зато и в нашей прессе и блогах этот случай обсуждался на все лады, причем, как обычно, разного рода и цвета "оппозиция" усердствовала больше всех. И чем меньше авторы таких публикаций и постов разбирались в вопросе, тем больше "праведного гнева" от них было. Точнее, "белого шума".



Выводы, высосанные из пальца

На пуски обычно назначают самые возрастные и проблемные ракеты. И если по одной из них в ходе тестирования прошел отказ какой-то из систем или отклонение в параметрах, то никакой беды в этом нет. А Р-29РКУ-02, хоть и получила этот индекс в ходе модернизации, но из весьма уже пожилой БРПЛ Р-29Р, носителем ее является единственный крейсер, который прослужит, может, год, может, два — и все. Как боевой РПКСН станет историей "Тюрьма народов". Напомним, так флотские остряки звали этот проект за многочисленные решетки для слива воды в районе надстройки вокруг ракетных шахт, которые на пр.667БДРМ заменили одной большой щелью из соображений малошумности. Если польских "аналитиков" так впечатлил этот эпизод, что они сделали из него "глубокий" вывод о неполной готовности СЯС, и вообще ядерных сил и ВС РФ и России к ядерной войне, то их искренне жаль, как и тех врачей, к которым они неизбежно будут вынуждены обратиться.



Уж что-что, а надежность наших стратегических ракетно-ядерных арсеналов многократно подтверждена и не вызывает вопросов. А в боевой ситуации отказ одной ракеты или даже нескольких на одном крейсере не значит ничего — все это будет легко перекрыто боевыми блоками других ракет с других крейсеров. Ведь на то и назначаются на достаточно важные цели по два или несколько боевых блоков с разных ракет — вдруг будет отказ и цель не будет поражена, так боевой блок с другой ракеты (а не с той же) исправит ситуацию.



У кого на самом деле проблемы

Польские "эксперты" на этом не остановились. Они еще и официальные данные обмена информацией между сторонами Договора СНВ-3 проанализировали на свой лад. Отметив, что у России зачетных размещенных боезарядов (которых на сотни зарядов меньше, чем на самом деле размещено, ввиду правил зачета бомбардировщиков) больше, чем у США, но у американцев больше носителей. Что, между прочим, не играет особой роли, учитывая, что зарядов "возвратного потенциала" у американцев меньше, но про это поляки не пишут. Зато они считают, что Москва очень опасается, что ДСНВ-3 не будет продлен, и это вызовет гонку стратегических вооружений, а наши "арсеналы оставляют желать лучшего". Очевидно, в "Варшавском институте" не в курсе того, что у России нет проблем ни с производством новых, причем кардинально новых, носителей, ни с производством новых боезарядов, и она это доказывает делом, произведя за 6 прошлых лет более 200 МБР и БРПЛ и заскладировав для них или установив на эти носители, предположительно, порядка 1,6 тыс. зарядов нового типа, ведь старые туда не подходят. И что проблемы тут есть у США, которые неспособны производить новые заряды в данный момент и нескоро будут способны вновь, и даже, как выяснилось, с весьма примитивными работами по переделке авиабомб В61 в вариант В61-12 возникают сложности и задержки, и не только с ними. И гонка вооружений не нужна именно США в этом вопросе, и американские военные это прекрасно знают, да вот политики их понять этого пока не могут. Россия же устами своего президента и верховного главнокомандующего ВС уже высказалась, что никого силком продлевать Договор тянуть не будет, не хотите, мол, и не надо. Почему Россия не спешит с проведением встречи нормандской четвёрки



И если уж толковать о надежности, то можно поднять информацию о неудачных пусках "Минитменов-3" у американцев, а такие в последние годы тоже были. И даже недавний четырехракетный пуск БРПЛ "Трайдент-2" D5 тоже, между прочим, вызывает вопросы. Дело в том, что там был не один залп, а два по 2 ракеты, причем с паузой в пару суток. Что может указывать на то, что пуск первой пары не был столь успешен, как об этом объявлено (скажем, не уложились по точности в заданные рамки) и была подготовлена и запущена резервная пара БРПЛ в инертном оснащении. Чего бы "мозговому центру" из Варшавы не обсудить и этот момент? Или поговорить о том, что новый глава СТРАТКОМ ВС США сразу же заявил, что продление ресурса носителей СЯС США до бесконечности — не выход, и пределы уже недалеко? Американский адмирал это заявил, а не командующий РВСН генерал-полковник Каракаев.



Но у польских аналитиков, видно, слишком развиты холопские комплексы в отношении заокеанского пана. И если и есть в том узком мирке, в котором они живут, проблемы, то, конечно, всегда у России. А разбираться в обсуждаемом вопросе не модно не только в Польше среди "экспертов", но и в США, в Европе, да и у нас бывает. Просто польские аналитики и СМИ в этом плане сильно опережают многих. Чего там только нет! И откровений о том, что русские тяжелые сверхзвуковые ПКР (и гиперзвуковые) "не смогут попадать в цель за сотни километров, потому что им помешает радиогоризонт". И того, что Путин, мол, пугает Запад "мультиками", а за ними ничего нет. Хотя первый полк МБР 15А35-71 с планирующим крылатым блоком большой мощности 15Ю71 "Авангард" уже заступает на боевое дежурство, да и с остальными "мультиками", дела движутся.



А уж какая великолепная, феерическая реакция была на недавний "драп" американцев со своих временных баз в Сирии, на польских новостных порталах. Мол, теперь-то русские хоть посмотрят, как люди живут (скорее, они посмотрят, как не надо себя вести, выбрасывая мусор под забор базы), а то у них ни стиральных машинок в частях, ни плит, ни микроволновок, ни телевизоров. И ведь это не только писаки газетные пишут, но и простые пользователи активно поддерживали подобную ересь! И на этом фоне не были слышны робкие голоса немногих адекватных аналитиков и комментаторов, призывавших посмотреть видео, как на самом деле живут и служат русские на своих базах в Сирии или в России, как на самом деле живут в России люди, и вообще, сосредоточиться лучше на том, что точно так же, как и из Сирии, американцы побегут и из Польши, оставив поляков на потраву по старой доброй традиции западного союзничества. И что не полякам о ядерной войне рассуждать, даже если дело сведется только к использованию ТЯО — уж поляков-то точно этим самым ТЯО перепашут вглубь полностью и целиком, потому что они в очередной раз сами делают себя и мишенью, и полигоном, и полем боя. Пока потенциально. Но если ум так и не вернется в их головы, то и реально может случиться.



А нашему МО лучше просто не объявлять заранее, сколько именно ракет планируется запустить на очередной "перестрелке", как оно бывало и ранее не раз. Чтобы потом некомпетентные писаки из ближнего и дальнего зарубежья, разбирающиеся в ракетах еще хуже, чем в апельсинах, не попрекали ничем.





А что до готовности России к ядерной войне, то она к ней точно готова лучше, чем любой вероятный набор супостатов. Другое дело, что начинать ее просто так мы точно не готовы и надеемся, что и у наших "главных потенциальных партнеров" тоже подобное желание отсутствует — им оно еще менее нужно. Всё же хорошо, что в мире есть такие две страны, как Украина и Польша, а также нанодержавы Прибалтики. Без них жизнь и информационное поле были бы серыми и скучными. Сколько радости и здорового, а иногда просто истерического смеха дарят только украинские СМИ! А политики, генералы и просто низовые "аватары" "самой сильной армии Вселенной"? Это же просто кладезь для шуток, море смеха и тонны ценнейшей информации для практикующих психиатров. Не отстают от них и блогеры с аналитиками. Польша в этом отношении иногда способна дать сто очков вперед даже Украине. Вот так произошло и сейчас. На этот раз на сцене со своим стендап-шоу некий "Варшавский институт" — "мозговой центр" польского происхождения и расположения, со своими "взрывающими Интернет" новостями о том, что "Россия не готова к ядерной войне", оказывается.В статье, выложенной на сайте института, утверждается, что проведенные недавно стратегические командно-штабные учения (СКШУ) СЯС РФ "Гром-2019" якобы показали, что "стратегические арсеналы России находятся намного ниже ожидаемого (властями) уровня". Мол, сам Путин лично это видел, находясь "на главном командном пункте". Это поляки имеют в виду под ним НЦУО МО РФ. Вообще-то, управление ВС и тем более СЯС во время таких учений, как и во время войны, идет через систему центрального защищенного КП, запасных защищенных КП, защищенных КП видов и родов войск и, главное, воздушных и подвижных КП. А в НЦУО оно просто дублируется. Польские "аналитики" (кавычки тут совершенно уместны) считают, что Путин "лично в этом убедился, нажав кнопку, и увидев, что его приказ не выполнен — ракета не взлетела". Речь, очевидно, идет о том, что на СКШУ "Гром" был отменен один из двух пусков БРПЛ Р-29РКУ-02 "Станция-02" с борта РПКСН "Рязань" Краснознаменного Тихоокеанского флота (КТОФ).Польский "мозговой центр" почему-то считает эту отмену "серьезной аварией" в "кульминационный момент учения", и что "до того проводились только одиночные пуски" ракет. Уровень знаний о наших СЯС и методиках испытаний просто фантастический, что и говорить.Вообще-то, любой боевой ракетный комплекс морской компоненты СЯС всегда проходит испытания залповыми пусками в 2 и 4 БРПЛ, а в активе наших МСЯС есть и уникальная операция "Бегемот-2", когда в одном залпе был опустошен весь боекомплект РПКСН пр. 667БДРМ, то есть 16 ракет (ну, большая часть ракет была заменена на летающие макеты для бросковых пусков со включением первой ступени, но это непринципиально). И более того, даже новый сдаваемый на вооружение крейсер, как правило, выполняет залповый пуск 2 ракетами. При этом польский "институт" почему-то полагает, что на учениях использовались, в частности, только КР воздушного базирования Х-55, хотя вот как раз этой-то антикварной модификации и не было, и разница этой ракеты с Х-55МС и неядерной Х-555 весьма велика, не говоря уж о Х-101 и Х-102, которые и вовсе ракеты совсем иного поколения. Сами же поляки отмечают, что на "Громе" было рекордное число пусков ракет (и все запущенные были успешными), но этот рекорд — за счет КР большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также БР комплексов "Искандер-М".Собственно БР стратегического радиуса было запущено столько же, сколько во всех остальных "осенних перестрелках", "осенних ядерных войнах" (и иногда весенних) — 3-4 ракеты всех типов, обычно это 1-2 МБР, и 1-2 БРПЛ. Причем БРПЛ, запускаемые с КТОФ на полигон на Севере, то есть на запад, обычно засчитываются как атака противника, то есть США. И в этой роли последние годы обычно как раз РПКСН пр. 667БДР и выступали, в частности, "Рязань" (которая теперь одна осталась из всего этого проекта в строю). Новые ракетоносцы пр. 955 с "Булавами" по ряду причин стрельб в этом направлении пока не производят (эти причины не имеют ничего общего с их боеготовностью и вообще ракетами, причины совсем иного характера). А вот пуск с запада на восток — это уже наш встречный, ответно-встречный или ответный удар, а то и "удар в назначенное время" по американскому супостату-агрессору. И сценарий и ход нынешних учений, когда дойдет до американских штабов, даст немало грустной пищи для размышлений и поводов для действий. В чем драма отмены (по неизвестной причине) пуска одной ракеты из двух назначенных — непонятно никому из специалистов, это вполне рабочий момент. Но зато и в нашей прессе и блогах этот случай обсуждался на все лады, причем, как обычно, разного рода и цвета "оппозиция" усердствовала больше всех. И чем меньше авторы таких публикаций и постов разбирались в вопросе, тем больше "праведного гнева" от них было. Точнее, "белого шума".На пуски обычно назначают самые возрастные и проблемные ракеты. И если по одной из них в ходе тестирования прошел отказ какой-то из систем или отклонение в параметрах, то никакой беды в этом нет. А Р-29РКУ-02, хоть и получила этот индекс в ходе модернизации, но из весьма уже пожилой БРПЛ Р-29Р, носителем ее является единственный крейсер, который прослужит, может, год, может, два — и все. Как боевой РПКСН станет историей "Тюрьма народов". Напомним, так флотские остряки звали этот проект за многочисленные решетки для слива воды в районе надстройки вокруг ракетных шахт, которые на пр.667БДРМ заменили одной большой щелью из соображений малошумности. Если польских "аналитиков" так впечатлил этот эпизод, что они сделали из него "глубокий" вывод о неполной готовности СЯС, и вообще ядерных сил и ВС РФ и России к ядерной войне, то их искренне жаль, как и тех врачей, к которым они неизбежно будут вынуждены обратиться.Уж что-что, а надежность наших стратегических ракетно-ядерных арсеналов многократно подтверждена и не вызывает вопросов. А в боевой ситуации отказ одной ракеты или даже нескольких на одном крейсере не значит ничего — все это будет легко перекрыто боевыми блоками других ракет с других крейсеров. Ведь на то и назначаются на достаточно важные цели по два или несколько боевых блоков с разных ракет — вдруг будет отказ и цель не будет поражена, так боевой блок с другой ракеты (а не с той же) исправит ситуацию.Польские "эксперты" на этом не остановились. Они еще и официальные данные обмена информацией между сторонами Договора СНВ-3 проанализировали на свой лад. Отметив, что у России зачетных размещенных боезарядов (которых на сотни зарядов меньше, чем на самом деле размещено, ввиду правил зачета бомбардировщиков) больше, чем у США, но у американцев больше носителей. Что, между прочим, не играет особой роли, учитывая, что зарядов "возвратного потенциала" у американцев меньше, но про это поляки не пишут. Зато они считают, что Москва очень опасается, что ДСНВ-3 не будет продлен, и это вызовет гонку стратегических вооружений, а наши "арсеналы оставляют желать лучшего". Очевидно, в "Варшавском институте" не в курсе того, что у России нет проблем ни с производством новых, причем кардинально новых, носителей, ни с производством новых боезарядов, и она это доказывает делом, произведя за 6 прошлых лет более 200 МБР и БРПЛ и заскладировав для них или установив на эти носители, предположительно, порядка 1,6 тыс. зарядов нового типа, ведь старые туда не подходят. И что проблемы тут есть у США, которые неспособны производить новые заряды в данный момент и нескоро будут способны вновь, и даже, как выяснилось, с весьма примитивными работами по переделке авиабомб В61 в вариант В61-12 возникают сложности и задержки, и не только с ними. И гонка вооружений не нужна именно США в этом вопросе, и американские военные это прекрасно знают, да вот политики их понять этого пока не могут. Россия же устами своего президента и верховного главнокомандующего ВС уже высказалась, что никого силком продлевать Договор тянуть не будет, не хотите, мол, и не надо.И если уж толковать о надежности, то можно поднять информацию о неудачных пусках "Минитменов-3" у американцев, а такие в последние годы тоже были. И даже недавний четырехракетный пуск БРПЛ "Трайдент-2" D5 тоже, между прочим, вызывает вопросы. Дело в том, что там был не один залп, а два по 2 ракеты, причем с паузой в пару суток. Что может указывать на то, что пуск первой пары не был столь успешен, как об этом объявлено (скажем, не уложились по точности в заданные рамки) и была подготовлена и запущена резервная пара БРПЛ в инертном оснащении. Чего бы "мозговому центру" из Варшавы не обсудить и этот момент? Или поговорить о том, что новый глава СТРАТКОМ ВС США сразу же заявил, что продление ресурса носителей СЯС США до бесконечности — не выход, и пределы уже недалеко? Американский адмирал это заявил, а не командующий РВСН генерал-полковник Каракаев.Но у польских аналитиков, видно, слишком развиты холопские комплексы в отношении заокеанского пана. И если и есть в том узком мирке, в котором они живут, проблемы, то, конечно, всегда у России. А разбираться в обсуждаемом вопросе не модно не только в Польше среди "экспертов", но и в США, в Европе, да и у нас бывает. Просто польские аналитики и СМИ в этом плане сильно опережают многих. Чего там только нет! И откровений о том, что русские тяжелые сверхзвуковые ПКР (и гиперзвуковые) "не смогут попадать в цель за сотни километров, потому что им помешает радиогоризонт". И того, что Путин, мол, пугает Запад "мультиками", а за ними ничего нет. Хотя первый полк МБР 15А35-71 с планирующим крылатым блоком большой мощности 15Ю71 "Авангард" уже заступает на боевое дежурство, да и с остальными "мультиками", дела движутся.А уж какая великолепная, феерическая реакция была на недавний "драп" американцев со своих временных баз в Сирии, на польских новостных порталах. Мол, теперь-то русские хоть посмотрят, как люди живут (скорее, они посмотрят, как не надо себя вести, выбрасывая мусор под забор базы), а то у них ни стиральных машинок в частях, ни плит, ни микроволновок, ни телевизоров. И ведь это не только писаки газетные пишут, но и простые пользователи активно поддерживали подобную ересь! И на этом фоне не были слышны робкие голоса немногих адекватных аналитиков и комментаторов, призывавших посмотреть видео, как на самом деле живут и служат русские на своих базах в Сирии или в России, как на самом деле живут в России люди, и вообще, сосредоточиться лучше на том, что точно так же, как и из Сирии, американцы побегут и из Польши, оставив поляков на потраву по старой доброй традиции западного союзничества. И что не полякам о ядерной войне рассуждать, даже если дело сведется только к использованию ТЯО — уж поляков-то точно этим самым ТЯО перепашут вглубь полностью и целиком, потому что они в очередной раз сами делают себя и мишенью, и полигоном, и полем боя. Пока потенциально. Но если ум так и не вернется в их головы, то и реально может случиться.А нашему МО лучше просто не объявлять заранее, сколько именно ракет планируется запустить на очередной "перестрелке", как оно бывало и ранее не раз. Чтобы потом некомпетентные писаки из ближнего и дальнего зарубежья, разбирающиеся в ракетах еще хуже, чем в апельсинах, не попрекали ничем.А что до готовности России к ядерной войне, то она к ней точно готова лучше, чем любой вероятный набор супостатов. Другое дело, что начинать ее просто так мы точно не готовы и надеемся, что и у наших "главных потенциальных партнеров" тоже подобное желание отсутствует — им оно еще менее нужно. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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