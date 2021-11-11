Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Варшава заявила о доказательствах перевозки мигрантов "Аэрофлотом"

11 ноября 2021, 13:25  •  149 • Политика
Фото: Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Собранных фактов, впрочем, полякам не хватает, чтобы убедить коллег по ЕС в необходимости ввести санкции против российской авиакомпании
Польша располагает данными о том, что российская авиакомпания "Аэрофлот" имеет непосредственное отношение к скоплению мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в четверг, 11 ноября.
В Польше уверены, что доставка мигрантов в Белоруссию была организована по распоряжению ее лидера Александра Лукашенко.
"Аэрофлот", по нашей информации, поддержал эту акцию Лукашенко с людьми из Ближнего Востока". (...) Да, у нас есть такие данные. Сейчас мы думаем, хватит ли этого для санкций",
– подтвердил польский дипломат в эфире радио "Эхо Москвы", признав при этом, что ограничительные меры против "Аэрофлота" обсуждаются в Брюсселе, но могут и не быть одобрены. 
При этом Ясина заверил, что Варшава ни при каких условиях не пустит мигрантов в республику. Польские власти до обострения кризиса приняли решение не впускать в страну нелегалов из соседней страны даже для подачи прошения об убежище. Отступать от своих слов они не намерены. "Не пропустим никак", – подчеркнул представитель МИД Польши, отметив, что не считает этих людей беженцами, даже если они прибыли из разрушенной войной страны.
"Они все легально приехали в Белоруссию, получили визы туристические от белорусского закона. Это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства", 
– пояснил позицию Варшавы дипломат. Единственное, что готовы сделать власти Польской республики – это предоставить белорусам гуманитарную помощь для ночующих на морозе выходцев с Ближнего Востока.
Ранее стало известно, что страны ЕС с подачи Польши обсуждают меры реагирования на миграционный кризис, обострившийся на этой неделе. Сейчас на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, стремящихся попасть в Евросоюз. По некоторым данным, под санкции могут попасть российский "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии", на борту которых мигранты могли попасть в Минск. В связи с этим в Совете Федерации допустили, что иностранным самолетам могут закрыть доступ в российское воздушное пространство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





149
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 09:20
"Санкции теперь против "Люфтганзы"?": Немецкие СМИ рассекретили операцию "Мигранты из Белоруссии"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
05 ноября 2021, 08:40
В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.