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Варшава заметает следы? В Белоруссии нашли мёртвым свидетеля расправ над беженцами

17 марта 2022, 18:55  •  163 • Политика
В Минске найден мёртвым сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко. Он рассказал на телевидении о том, как военные Польши убивали беженцев с Ближнего Востока во время кризиса на границе в 2021 году.
Вскрывший преступления Польши против мигрантов военнослужащий Эмиль Чечко найден мёртвым в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии в своём официальном Telegram-канале.
Эмиль Чечко сбежал в Белоруссию в ходе миграционного кризиса 2021 года. Польский солдат рассказал, как его сослуживцы убивали беженцев, пытавшихся пересечь границу Польши.
Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти,
- сообщает СК Белоруссии.
Добавляется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы, отметили в белорусском ведомстве.

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