Варшава заметает следы? В Белоруссии нашли мёртвым свидетеля расправ над беженцами

В Минске найден мёртвым сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко. Он рассказал на телевидении о том, как военные Польши убивали беженцев с Ближнего Востока во время кризиса на границе в 2021 году.

Вскрывший преступления Польши против мигрантов военнослужащий Эмиль Чечко найден мёртвым в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии в своём официальном Telegram-канале.

Эмиль Чечко сбежал в Белоруссию в ходе миграционного кризиса 2021 года. Польский солдат рассказал, как его сослуживцы убивали беженцев, пытавшихся пересечь границу Польши.

Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти,

- сообщает СК Белоруссии.

Добавляется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы, отметили в белорусском ведомстве.