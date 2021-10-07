Варшава взбунтовалась против Брюсселя? В Польше заявили приоритете Конституции над законами ЕС

В Польше подтвердили приоритет Конституции над законодательством ЕС. Соответствующее решение вынес Конституционный суд после анализа Договора о Европейском союзе.

Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции страны над законодательством Европейского союза. За соответствующим разъяснением в КС обратился лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Поводом для этого стало постановление суда ЕС о том, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон ЕС. В частности, речь идёт о поправке, которая наделяет президента Польши правом выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.

В связи с этим польский премьер попросил Конституционный суд страны проанализировать Договор о Европейском союзе и установить, какое законодательстве имеет приоритет – внутреннее или законодательство ЕС. В итоге КС подтвердил превосходство Конституции над законами Евросоюза.

Напомним, что Брюссель не в восторге от того, что страны Восточной Европы проявляют слишком большую самостоятельность в вопросах отношения к мигрантам и лицам нетрадиционной ориентации. Также чиновникам ЕС не нравится, что руководство стран Восточной Европы занимается укреплением центральной власти и продвижением традиционных ценностей.