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Варшава взбунтовалась против Брюсселя? В Польше заявили приоритете Конституции над законами ЕС

07 октября 2021, 19:10  •  28 • Политика
В Польше подтвердили приоритет Конституции над законодательством ЕС. Соответствующее решение вынес Конституционный суд после анализа Договора о Европейском союзе.
Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции страны над законодательством Европейского союза. За соответствующим разъяснением в КС обратился лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Поводом для этого стало постановление суда ЕС о том, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон ЕС. В частности, речь идёт о поправке, которая наделяет президента Польши правом выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда.
В связи с этим польский премьер попросил Конституционный суд страны проанализировать Договор о Европейском союзе и установить, какое законодательстве имеет приоритет – внутреннее или законодательство ЕС. В итоге КС подтвердил превосходство Конституции над законами Евросоюза.
Напомним, что Брюссель не в восторге от того, что страны Восточной Европы проявляют слишком большую самостоятельность в вопросах отношения к мигрантам и лицам нетрадиционной ориентации. Также чиновникам ЕС не нравится, что руководство стран Восточной Европы занимается укреплением центральной власти и продвижением традиционных ценностей.

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