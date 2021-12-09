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Варшава вынесла свой вердикт по экстренно севшему в Минске борту Ryanair
09 декабря 2021, 19:55 • 98 • Политика
На Западе начался новый виток антибелорусской вакханалии
Скандальная статья американского издания The New York Times породила очередную волну антибелорусских заявлений. Газета объявила, что ситуация с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который весной экстренно сел в Минске, была подстроена белорусским КГБ. Теперь по поводу скандального инцидента высказались в Польше.
Напомним, белорусская сторона изначально заявила о том, что абсолютно не причастна к созданию ситуации, при которой европейский борт с оппозиционером Романом Протасевичем был вынужден сесть на территории Республики. В Минске отмечали, что самолет осуществил вынужденную посадку из-за того, что некто прислал информацию о размещенной в лайнере бомбе.
Теперь выясняется, что полякам удалось провести расследование, в ходе которого это заявление Минска было опровергнуто. Польское следствие объявило, что никаких угроз взрыва на обсуждаемом лайнере не было. В генеральной прокуратуре Польши заявили, что тщательно изучили все обстоятельства скандального происшествия и пришли к выводу, что история с возможным подрывом бомбы является вымыслом.
Варшава утверждает, что пилот получил сведения о якобы находящейся на борту взрывчатке до того, как было отправлено электронное письмо, на которое потом ссылались в Белоруссии. Также поляки обратили внимание, что в минской воздушной гавани не былы предприняты действия, которые должны сопровождать инциденты с возможным взрывом бомбы. Варшава уверена, что историю с взрывчаткой специально использовали для того, чтобы захватить Протасевича.
Напомним, недавно в Белоруссии раскритиковали статью американского издания об инциденте с ирландским самолетом.
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