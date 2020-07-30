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Варшава втягивает в свой новый альянс Киев, Вильнюс и Минск

30 июля 2020, 17:05  •  33 • Украина
Пять веков назад в Люблине зародилась Речь Посполита – интеграционный проект, реализация которого превратила Польшу в подобие сверхдержавы. А в минувший вторник история повторилась – в том же Люблине. Главы МИД Польши, Украины и Литвы объявили о создании «Люблинского треугольника» – геополитического стратегического антироссийского альянса. Для полноценного возрождения Речи Посполитой не хватает только Белоруссии – но провокация Варшавы и Киева с наёмниками в Минске заполнит эту пустоту.
В НАТО уже 11 лет функционирует «отдельная полноценная бригада из офицеров Польши, Литвы и Украины», – поведал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Способная выполнять самые сложные задания». Не исключено, что теперь, после устроенной Варшавой и Киевом провокации с российскими бойцами ЧВК в Минске, в бригаду попадут и белорусские офицеры. Таким образом, на западной границе России формируется военно-политический буфер. И формируется стремительными темпами.
Однако, формируется он не с минувшего вторника. Незамеченным оказалось недавнее откровение бывшего депутата Верховной Рады Давида Жвании – о том, что финансирование украинского майдана 2014 года велось «через посольство Литвы в Киеве», а «внутренним каналом» выступал украинско-литовский «Диамантбанк». Причём, по признанию Жвании, через посольство Литвы передавались не только деньги, но и оружие. Примечательно, что сейчас Жвания настаивает на возбуждении генпрокуратурой Украины уголовного дела по озвученным им обвинениям и сам готов выступить в нём свидетелем. Таким образом, в украинском майдане неожиданно обнаруживается глубокий литовский след.
И не случайно Кулеба во вторник признал, что «перспектива участия Белоруссии в «Люблинском проекте» «не кажется такой уж призрачной», – а уже в среду в Минске произошёл скандал с арестом российских «диких гусей», следовавших в Африку, но, по раскручиваемой легенде, якобы нанятых для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Таким образом, Александра Лукашенко принуждают выбрать, с кем ему теперь интегрироваться – то ли с «коварной» Россией, то ли с Люблинским альянсом.

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