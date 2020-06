Варшава судит польских контрразведчиков, работавших против ЦРУ

Канцелярия президента Польши готовит изменения в устав Польского института национальной памяти (ПИНП), чтобы продлить на 30 лет срок рассмотрения «преступлений коммунистического режима» в Польше, которые не были квалифицированы как преступления против человечества и мира, военные преступления или убийства.

Согласно действующему уставу ПИНП, принятому 1 августа 1990 г., подобные «преступления» остаются подсудными 30 лет, до 1 августа 2020 г. Если этот срок не продлить, через два месяца ПИНП и прокуратура не смогут преследовать функционеров Польской Народной Республики (ПНР).

«Если опоздать хотя бы на один день… по этим преступлениям пройдёт срок давности. Нам нужно успеть всё сделать до 1 августа»,

– заявил министр из Канцелярии президента Анджей Дера. По его словам, необходимые изменения устава ПИНП будут приняты уже в июне.

Под указанными «преступлениями» ПИНП подразумевает профессиональную деятельность государственных чиновников и сотрудников органов государственной безопасности ПНР по обезвреживанию националистического бандподполья в 1944-1953 годах и антисоветской оппозиции (организация «Солидарность») в 1980-х.

Официальный сайт ПИНП содержит 38-страничный список лиц, в отношении которых открыто следствие. Многие из обвиняемых уже древние старики, но следствие продолжается.

Осуществляется вызывающая подмена понятий.

Спецслужбы ПНР боролись с подпольными структурами Армии Крайовой (АК) и аффилированных с нею организаций, которые подрывали государственную безопасность, промышляя убийствами солдат Красной армии и Войска Польского в тылу, нападениями на госучреждения (сберкассы, больницы, школы), казнями госслужащих и польских милиционеров. В 1944 г. некоторые подразделения АК вступили в сговор с бандами ОУН-УПА* (запрещена в России) на Западной Украине, в т. ч. при посредничестве гитлеровцев. Убийства граждан Польши еврейской национальности и православного белорусского населения были фирменным почерком польского антисоветского подполья. Положить конец кровавой вакханалии удалось только благодаря совместной оперативной работе НКВД, Войска Польского и Управления безопасности ПНР.

«Солидарность» была проектом ЦРУ и существовала на её деньги. Американский историк Грегори Ф. Домбер (Gregory F. Domber) в книге «Провоцируя революцию: Америка, Польша и конец холодной войны» (Empowering Revolution: America, Poland and the End of the Cold War, 2014) пишет, что ЦРУ выделяла на поддержку польской антисоветской оппозиции $2 млн. ежегодно. Помощь для «Солидарности» шла через Швецию и ФРГ.

Престарелых сотрудников польских спецслужб судят сегодня за то, что они вернули послевоенную Польшу к мирной жизни, а в 1980-х обезвреживали иностранную агентуру в стране.