Варшава сообщила о массовом штурме границ беженцами

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В Польше уверены, что организованные толпы нелегалов формируют белорусские спецслужбы

Граждане других государства объединяются в большие группы, чтобы незаконно проникнуть на территорию Польши. Об этом заявила официальный представитель польской пограничной службы Анна Михальская в пятницу, 15 октября.

По ее данным, с начала октября зафиксировано более 6 тыс. попыток нелегалов пересечь границу, причем "массовых силовых попыток прорыва" с каждым днем становится все больше.

"Вчера также имели место такие происшествия. Пересечь границу пытались 100 человек в Наревке и 150 – в Кузнице",

– рассказала Михальская, подчеркнув, что правоохранителям удалось пресечь проникновение нелегалов на территорию республики.

При этом она заявила, что штурмы мигрантов организовывают белорусские спецслужбы, передает РИА "Новости".

Впрочем, теперь польские силовики получили право не только останавливать на границе просителей об убежище, но и выдворять из страны тех, кто уже обосновался на ее территории и даже подал бумаги на оформление статуса беженца. По решению парламента, ходатайствовать о нахождении в Польше отныне могут только лица, официально пересекшие границу, причем прибывшие непосредственно из страны, где их жизни угрожала опасность.

Ранее стало известно, что один гражданин Ирака умер, а еще двое попали в больницу после того, как их обнаружили польские пограничники.