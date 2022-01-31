Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"

Официальная Варшава выступила с беспрецедентным предложением Киеву. В Польше уточняют – инициатива якобы безвозмездна.

Речь идёт о предложении польских властей оказать Украине безвозмездную военно-техническую поддержку. Об этом сообщила газета "Речь Посполита" со ссылкой на Министерство обороны Украины. В украинском Минобороны заявили о том, что ведомство получило от польских коллег предложение безвозмездной военно-технической помощи.

По данным газеты, уже в ближайшие две недели должны состояться переговоры министров обороны двух стран. Как отметил в интервью изданию глава Минобороны Украины Алексей Резников, украинская сторона отмечает сильную политическую поддержку со стороны Варшавы, однако военной – ещё не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что паника, устроенная иностранными лидерами, о "нападении России" дорого стоит украинцам - инвесторы выводят деньги из экономики страны, а это бьёт по курсу нацвалюты. Президент Украины добавил, что в личных беседах попытался утихомирить иностранных лидеров по поводу даваемых сигналов об Украине.

По данным телеканала CNN, ответное раздражение высказывает и Вашингтон. Главное, чем украинские власти сейчас раздражают США, - это "приуменьшение угрозы со стороны России". Как сообщает источник CNN среди властей США, конфликт между Вашингтоном и Киевом усиливается из-за разногласий в вопросе трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. При этом некоторых чиновников откровенно злит "неблагодарность" Украины, с которой она принимает поддержку США.