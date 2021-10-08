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Варшава развивает атаку на Евросоюз

08 октября 2021, 19:40  •  79 • В мире
Конституционный трибунал Польши постановил, что некоторые статьи договоров о Европейском союзе не соответствуют польскому законодательству. В частности, трибунал указал на неправомочное верховенство законодательства ЕС над Конституцией Польши.
«Верховенство конституционного права над другими источниками права прямо вытекает из Конституции Республики Польша. Сегодня (еще раз) это было четко подтверждено Конституционным судом»,
– написал на своей официальной страничке в соцсетях представитель правительства Петр Мюллер.
Отношения Варшавы и Брюсселя охладели после того, как польская сторона отказалась подчиняться требованиям европейцев разрешить пропаганду ЛГБТ-идеологии, ликвидировать Дисциплинарную палату в суде и провести реформу законов о СМИ. Еврокомиссия выступила с критикой действий польских властей: «Комиссия поддерживает и подтверждает основополагающие принципы правового порядка ЕС, а именно, что: право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения: все постановления Европейского Суда обязательны для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды».
Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение Конституционного трибунала Польши атакой на Европейский союз. «Это очень серьёзно. Фактически существует риск выхода Польши из ЕС». Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что «польское правительство играет с огнём».
Европейский комиссар по правовым вопросам Дидье Рейнедрс пообещал применить все возможные инструменты, чтобы заставить Варшавы подчиняться европейскому законодательству.
Проблема, однако, в том, что подчиняться такому законодательству Польше не выгодно. Так, например, ЕС требует от поляков закрытия угольной шахты Турув на границе с Чехией. Варшава отказывается, ведь иначе ей придётся покупать уголь у Германии. Теперь Брюссель грозит Польше штрафом в размере 550 тыс. евро за каждый день работы шахты.
Среди других требований Брюсселя – ослабить контроль властей над судьями и подчинить механизмы функционирования СМИ европейским стандартам. Целью является лишение польского правительства рычагов влияния на государственные и общественные институты, оказывающие влияние на политические предпочтения граждан.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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