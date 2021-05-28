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Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"

28 мая 2021, 18:40  •  151 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Польша сочла, что балтийская труба угрожает безопасности Европе, поэтому ей нужны деньги на оружие
Германия должен выплатить компенсацию Польше за газопровод "Северный поток – 2", поскольку из-за проекта страна оказалась под угрозой. Об этом заявил бывший министр нацобороны Республики Ян Парыс изданию Do Rzeczy.
"Немцы потратили €5 млрд на строительство "Северного-потока", так что пусть они выделят€5 млрд на перевооружение стран Центральной и Восточной Европы. Этот трубопровод явно снизил нашу безопасность, поэтому требования к Германии оправданы", - отметил экс-министр, увязав строительство газопровода с наращиванием Россией вооружения.
По его мнению, президент США Джо Байден не осознает, что, дав свое согласие на реализацию проекта, тем самым он провоцирует конфликт с Украиной и странами "Бухарестской девятки" – Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, Словакией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой.
А вот бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп понимал интересы и безопасность Европы гораздо лучше, чем Байден, который стремится любой ценой договориться с главой РФ Владимиром Путиным, уверен поляк.
Он считает, что Россия несет угрозу Старому Свету наращиванием своего вооружения и накоплением ядерного арсенала в Калининградской области.
"Размещенные там ракеты могут прикрыть большинство стран Западной Европы. Одним словом, страны Запада, в том числе США, должны осознавать, насколько безрассудно перекачивать деньги в Россию, и "Северный поток-2", безусловно, является таким насосом, поскольку он позволяет наращивать российское вооружение", – утверждает Парыс.
Политик подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы немецкая сторона заботилась лишь об интересах Москвы и игнорировала интересы всей Европы, включая восточный фланг НАТО.
Напомним, накануне стало известно об открытом письме членов экипажа единственной подлодки ВМС Польши ORP Orzeł, в котором моряки-подводники повествуют о плачевном состоянии субмарины и в целом отечественного флота. По их словам, сама подводная лодка дышит на ладан и чуть не угробила экипаж во время недавних маневров.
Судя по всему, польским властям действительно нужны средства на замену ржавой боевой техники, и почему бы их не выкачать из Берлина.

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