Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"

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Польша сочла, что балтийская труба угрожает безопасности Европе, поэтому ей нужны деньги на оружие

Германия должен выплатить компенсацию Польше за газопровод "Северный поток – 2", поскольку из-за проекта страна оказалась под угрозой. Об этом заявил бывший министр нацобороны Республики Ян Парыс изданию Do Rzeczy.

"Немцы потратили €5 млрд на строительство "Северного-потока", так что пусть они выделят€5 млрд на перевооружение стран Центральной и Восточной Европы. Этот трубопровод явно снизил нашу безопасность, поэтому требования к Германии оправданы", - отметил экс-министр, увязав строительство газопровода с наращиванием Россией вооружения.

По его мнению, президент США Джо Байден не осознает, что, дав свое согласие на реализацию проекта, тем самым он провоцирует конфликт с Украиной и странами "Бухарестской девятки" – Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, Словакией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой.

А вот бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп понимал интересы и безопасность Европы гораздо лучше, чем Байден, который стремится любой ценой договориться с главой РФ Владимиром Путиным, уверен поляк.

Он считает, что Россия несет угрозу Старому Свету наращиванием своего вооружения и накоплением ядерного арсенала в Калининградской области.

"Размещенные там ракеты могут прикрыть большинство стран Западной Европы. Одним словом, страны Запада, в том числе США, должны осознавать, насколько безрассудно перекачивать деньги в Россию, и "Северный поток-2", безусловно, является таким насосом, поскольку он позволяет наращивать российское вооружение", – утверждает Парыс.

Политик подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы немецкая сторона заботилась лишь об интересах Москвы и игнорировала интересы всей Европы, включая восточный фланг НАТО.

Напомним, накануне стало известно об открытом письме членов экипажа единственной подлодки ВМС Польши ORP Orzeł, в котором моряки-подводники повествуют о плачевном состоянии субмарины и в целом отечественного флота. По их словам, сама подводная лодка дышит на ладан и чуть не угробила экипаж во время недавних маневров.

Судя по всему, польским властям действительно нужны средства на замену ржавой боевой техники, и почему бы их не выкачать из Берлина.

