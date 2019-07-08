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Варшава почтила память польских захватчиков Литвы

08 июля 2019, 01:39  •  55 • В мире
Кто сделал больше для освобождения Вильнюса
В Литве проходят недельные торжества по случаю годовщины операции польской Армии Крайовой (АК) «Острая брама» (1944), организованные местной польской диаспорой при поддержке Варшавы. Запланированы показы документальных фильмов, военно-патриотические игры, спортивные эстафеты, выставки, тематические лекции. Состоялось возложение венков к мавзолею Юзефа Пилсудского – польского диктатора, давшего санкцию на оккупацию Литвы польскими войсками в 1920 году.
Присутствовавший на торжествах председатель Сейма Польши Марек Кухчинский назвал операцию примером боевого содружества поляков и литовцев и напомнил о важности сотрудничества в рамках НАТО.
О павших при освобождении литовской столицы красноармейцах пан Кухчинский умолчал, потому что деяния АК меркнут на фоне вклада Красной армии в изгнание гитлеровских захватчиков с литовской земли.
Операция «Острая брама» началась 6 июля 1944 г., её целью было изгнать из Вильнюса немецкие войска и занять город до прихода Красной армии.
В Польше этому событию придаётся преувеличенное значение, а саму операцию часто называют операцией по освобождению Вильнюса, хотя силы АК были недостаточны для разгрома гитлеровской группировки. Для сравнения: в боях с гитлеровцами участвовали 15 тыс. «аковцев» и 100 тыс. советских солдат. В боях за Вильнюс погибли 500 «аковцев» и 3 тыс. советских солдат. Понятно, кто для освобождения Вильнюса сделал больше.
Командование АК мечтало занять литовские области самостоятельно, а там, где сил на это не хватало, сделать это совместно с Красной армией. При этом предполагалось сохранение полной автономности подразделений АК и их неподчинение советскому командованию, а в случае изгнания немцев без помощи красноармейцев планировалось установить на занятых территориях польский режим. Это должно было стать прелюдией к включению Литвы в состав Польши.
Польских солдат Армии Людовой командование АК называло наёмниками польского происхождения на службе у Советов. Подразделениям АК было строго запрещено вливаться в состав польских вооружённых отрядов, сформированных на территории СССР. Предполагалось также создание в Литве подпольных диверсионных ячеек для будущей войны с Советским Союзом, которую АК надеялось развязать при поддержке США и Великобритании. Тогда же в рядах АК появилась песенка: «Одна атомная бомба – и мы вернёмся в Львов. Вторая атомная бомба – и мы вернёмся в Вильнюс».
Сталин охарактеризовал действия АК следующими словами: «…отряды польской подпольной армии не дерутся против немцев, ибо их тактика состоит в том, чтобы беречь себя, и затем объявиться, когда в Польшу придут англичане или русские».
Содействие АК советским войскам при освобождении Вильнюса было минимальным, в полном соответствии с распоряжением польского эмиграционного правительства в Лондоне.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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