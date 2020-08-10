|
Варшава ответила Лукашенко на обвинения в руководстве протестами
10 августа 2020, 19:10 • 212 • Политика
Власти Польши отрицают свое участие в массовых беспорядках в Белоруссии
Официальная Варшава не вмешивалась в протесты белорусов после оглашения первых результатов президентских выборов в Республике, состоявшихся накануне, 9 августа. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Таким образом он ответил на обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что массовыми беспорядками в стране управляли из-за границы. В частности, бацька указал пальцем на Польшу, Чехию и Великобританию.
Пан Чапутович высказывание белорусского лидера назвал безосновательным.
"Нам бы хотелось и дальше строить сильные связи между гражданами ЕС и Белоруссии, опираясь на уважение общих ценностей...Выборы показали, что белорусское общество активно и хочет влиять на будущее своей страны", – цитирует поляка Piter.TV.
Напомним, ранее сегодня Александр Григорьевич заявил, что протестами в Республики курируются из-за рубежа, однако им не удалось устроить белорусский майдан. По его словам, были некие звонки из Польши, Великобритании и Чехии, при помощи которых "управляли нашими, извините меня, овцами". Лукашенко уверен, что протестующие соотечественники не понимают, что делают, а "ими начинают уже управлять".
По последним данным ЦИК Республики, действующий лидер нации набрал 80,08% голосов избирателей, главный его конкурент домохозяйка Светлана Тихановская – 10,09%.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2020, 15:25
|
06 августа 2020, 06:05
|
09 августа 2020, 05:35
|
07 августа 2020, 01:20
|
08 августа 2020, 16:45
|
06 августа 2020, 21:40
|
05 августа 2020, 03:30