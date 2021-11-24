Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в т...
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
Главная / Политика

Варшава отказывается от новых санкций против Минска

24 ноября 2021, 22:55  •  31 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Польские власти опасаются закрывать очередные КПП на границе с Белоруссией и ограничивать с ней торговлю
Варшава больше не хочет вводить новые санкции против Минска, поскольку пытается избежать обострения отношений с Белоруссией из-за сложившегося миграционного кризиса на границе двух стран. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи со словенским коллегой Янезом Яншей.
По его словам, Варшава хочет жить в мире и найти решение для предотвращения эскалации конфликта.
"Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", – подчеркнул глава кабмина.
Одновременно пан Моравецкий порадовался тому, что предыдущие ограничения, например, в отношении авиакомпаний, достигли своей цели, а именно – "нет нового прибытия нелегальных мигрантов".
Напомним, в конце прошлой недели Варшава уведомила Минск о приостановке с 21 ноября грузового сообщения через железнодорожный пункт пропуска "Кузница". В этот же день пан Моравецкий сообщил, что польская сторона рассматривает новые меры, включая экономические, против Белоруссии из-за миграционного потока.
Между тем, решение Варшавы насчет перекрытия КПП на белорусской границе может испортить предновогоднее настроение россиянам – на пока открытых и переполненных пунктах пропуска застряли сотни грузовиков с товарами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





31
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене"
24 ноября 2021, 03:40
Уход Байдена под музыку не оставил Захарову равнодушной. Народ подсказал варианты песен
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: &q...
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Н...
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже на...
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.