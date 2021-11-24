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Варшава отказывается от новых санкций против Минска
24 ноября 2021, 22:55 • 31 • Политика
Польские власти опасаются закрывать очередные КПП на границе с Белоруссией и ограничивать с ней торговлю
Варшава больше не хочет вводить новые санкции против Минска, поскольку пытается избежать обострения отношений с Белоруссией из-за сложившегося миграционного кризиса на границе двух стран. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи со словенским коллегой Янезом Яншей.
По его словам, Варшава хочет жить в мире и найти решение для предотвращения эскалации конфликта.
"Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", – подчеркнул глава кабмина.
Одновременно пан Моравецкий порадовался тому, что предыдущие ограничения, например, в отношении авиакомпаний, достигли своей цели, а именно – "нет нового прибытия нелегальных мигрантов".
Напомним, в конце прошлой недели Варшава уведомила Минск о приостановке с 21 ноября грузового сообщения через железнодорожный пункт пропуска "Кузница". В этот же день пан Моравецкий сообщил, что польская сторона рассматривает новые меры, включая экономические, против Белоруссии из-за миграционного потока.
Между тем, решение Варшавы насчет перекрытия КПП на белорусской границе может испортить предновогоднее настроение россиянам – на пока открытых и переполненных пунктах пропуска застряли сотни грузовиков с товарами.
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