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Варшава обвинила Netflix в переписывании истории из-за фильма о концлагерях в Польше

16 ноября 2019, 19:24  •  89 • В мире
Американская компания Netflix согласилась внести изменения в документальный фильм "Дьявол по соседству" из-за обвинения в "переписывании истории" от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как сообщает The New York Times, поводом для этого стала продемонстрированная в самом начале фильма карта завоёванной нацистами Польши.
На карте изображена Польша в её текущих границах, на которой указано расположение нескольких концлагерей нацистов в годы Второй мировой войны - Аушвица (Освенцима), Собибора, Треблинки и Майданека. Моравецкий пожаловался, что карта может вызвать впечатление, что организацией концлагерей занималось правительство Польши, а не нацисты, и это "переписывает историю", считает он.
Изображение карты взято из телерепортажей о процессе над Демьянюком, заявили в Netflix. В компании подчеркнули, что не считают карту некорректной.
Но с целью избежать разночтений Netflix внесёт поправки в фильм. Перед показом карты зрителям покажут титр о том, что концлагеря были организованы именно немецкими нацистами, пишет издание.

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