Варшава обвинила Netflix в переписывании истории из-за фильма о концлагерях в Польше

На карте изображена Польша в её текущих границах, на которой указано расположение нескольких концлагерей нацистов в годы Второй мировой войны - Аушвица (Освенцима), Собибора, Треблинки и Майданека. Моравецкий пожаловался, что карта может вызвать впечатление, что организацией концлагерей занималось правительство Польши, а не нацисты, и это "переписывает историю", считает он.

Изображение карты взято из телерепортажей о процессе над Демьянюком, заявили в Netflix. В компании подчеркнули, что не считают карту некорректной.

Но с целью избежать разночтений Netflix внесёт поправки в фильм. Перед показом карты зрителям покажут титр о том, что концлагеря были организованы именно немецкими нацистами, пишет издание.