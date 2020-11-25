Варшава обвинила Москву в провокации из-за записей братьев Качиньских

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Польская сторона отрицает наличие подобных документов в материалах уголовного дела и жалуется на отсутствие реакции РФ на просьбы вернуть обломки Ту-154

В Польше стремительно разгорается скандал вокруг вероятной записи переговоров между братьями Качиньскими аккурат перед самым падением борта №1 под Смоленском 10 апреля 2010 г.

Так, ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура РФ, внимательно отследив публикации в польских СМИ на соответствующую тему, послала запрос о правовой помощи в Варшаву с тем, чтобы ознакомиться с новыми материалами из уголовного дела, а именно стенограммой и записями разговора президента Леха Качиньского, летевшего с делегацией высокопоставленных представителей властей Республики на траурные мероприятия в Катынь, со своим братом Ярославом.

В Москве обратили внимание на тот факт, что в том диалоге "затрагивался один из аспектов осуществления полета".

Данный запрос польская сторона уже назвала провокацией и политической игрой. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк.

Поляк пожаловался, что РФ не реагирует на резолюции Совета Европы, который призывает Москву завершить расследование и передать Варшаве принадлежащие ей обломки самолета.

"Она (Россия) не отвечает на многие запросы польской прокуратуры, между тем она вдруг сама себе напоминает об этом расследовании и направляет запросы в Польшу", – цитирует пана вель Сенка РИА "Новости".

В свою очередь представитель польской Генпрокуратуры Эва Бялик категорически отвергла наличие в материалах уголовного дела стенограммы и записи разговора братьев Качиньских. Она указала, что человек, который распространил подобную информацию, а именно бывший судья Войчех Лончевский, в свое время возобновивший расследование данного происшествия, "сталкивается с серьезными обвинениями, предъявленными ему региональной прокуратурой в Кракове". По ее словам, там речь идет о даче им ложных показаний.

Между тем, один из участников расследования в Польше подтвердил нашему агентству наличие такой записи в материалах. Впрочем, он отказался обсуждать содержание разговора двух братьев.

В начале ноября Лончевский в интервью Gazeta Wyborcza рассказал, что если бы общественность узнала о деталях диалога Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его словам, записям придан статус "совершенно секретно", однако их содержание дает возможность "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Экс-судья считает, что власти Польши сейчас в "ужасе" от того, что он открыто о них говорит.

