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Варшава не имеет значения для Москвы - эксперт

24 февраля 2021, 17:55  •  40 • Политика
Фото: Pope Francis Angelus in Vatican City Giuseppe ''Pino'' Fama/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
Варшава нужна Москве как инструмент для возведения стен в Европе и раздора в НАТО
Польша не представляет никакого интереса для России. Об этом заявила бывший посол Республики в Москве, социолог и политолог Катажина Пелчиньская-Наленч.
Она считает, что Польша появляется в политической повестке дня РФ только в качестве члена НАТО и Евросоюза. На вопрос о том, какую роль для Москвы играет Варшава, эксперт ответила кратко.
"Значения не имеет, это следует признать", – сказала дипломат в интервью местному изданию Nowa Europa Wschodnia.
По ее мнению, в этом полька последовала курсом главного куратора Старого света – Вашингтона, Россия якобы видит в Польше инструмент для ослабления трансатлантического сотрудничества. Варшаву могут использовать для возведения ментальных и политических барьеров в Восточно-Центральной Европе, предположила Пелчинская-Наленч.
При этом она полагает, что польская сторона сама провоцирует раздоры в ЕС, а в интересах Москвы – сохранить "напряженную ситуацию" на континенте. Россия использует Польшу как элемент в большой мировой игре, в том числе эксплуатирует проблемы Варшавы в отношениях с Киевом, Минском и Брюсселем, резюмировала экс-посол.
Напомним, 19 февраля в ходе первого своего участия в качестве президента США в заседании Мюнхенской конференции по безопасности Джо Байден обвинил Москву в том, что она якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с ЕС. Россия, заявил новый хозяин Овального кабинета, "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО".
А вот президент Франции Эммануэль Макрон на том же мероприятии снова проговорил свой тезис об анахронизме блока, призвав представителей Евросоюза создать собственный альянс.

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